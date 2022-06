Kinder, Nutella, et Yop... Les marques alimentaires préférées des enfants

Une étude révèle que les 4-14 ans se portent majoritairement vers les produits sucrés et chocolatés.

Ce n'est pas une surprise. Une étude réalisée par le cabinet Junior City* , spécialisé dans l'opinion des enfants et des familles, révèle les marques alimentaires qui ont les faveurs des enfants et des adolescents entre 4 et 11 ans. L'enquête, qui classe ces derniers par tranches d'âge - 4-6 ans, 7-10 ans et 11-14 ans -, se penche sur leurs préférences qui vont, bien évidemment, vers les produits sucrés et chocolatés. Chez les plus juvéniles d'entre eux, c'est bien Kinder qui arrive en tête (30%). Une tendance qui s'expliquerait par un «double effet gourmandise + cadeau» , selon le cabinet. Ce dernier fait référence aux fameux «Kinder Surprise» qui donnent à leurs consommateurs un petit jouet à construire au milieu d'un œuf en chocolat. Une première place...malgré les contaminations à la Salmonellose qui ont touché des produits dans une usine belge Ferrero , il y a quelques semaines. Derrière l'enseigne italienne, se situe Yop (17%), qui produit des yaourts à boire industriel. En troisième position, enfin, Nutella, la célèbre pâte à tartiner, citée par 16% des 4-6 ans.

Dans la classe d'âge au-dessus, les 7-10 ans, qui sont en primaire, la première place reste à Kinder. Même si la marque recueille moins de suffrages (26%) que chez les 4-6 ans. En deuxième position, Coca-Cola (21%) qui pousse Yop en troisième place (19%). Junior City précise qu' «en grandissant, un autre aspect entre en jeu dans leurs préférences (des enfants, NDLR) : la dimension sociale des marques». « Des marques à partager, des marques socialement “ cool ” à consommer vis-à-vis des pairs ou encore des marques qui traduisent un lifestyle “ jeunes ”», ajoute le cabinet.

Coca-Cola en tête chez les 11-14 ans

Pour ceux qui sont au collègue, entre 11 et 14 ans, Coca-Cola s'impose en tête du podium (28%), devant Nutella (18%) qui reste «l'amie du petit-déjeuner des ados», avant Kinder et Yop (14%). Le cabinet analyse enfin «la dimension sociale de l'alimentation» en fonction de l'âge des sondés. La marque de boissons fruitées Oasis se maintient notamment chez les jeunes bambins, du fait de sa présence lors des fêtes d'anniversaire. Haribo s'invite aussi chez les enfants au Primaire. L'enseigne de fast-food McDonald's est également cité par les 11-14 ans, comme «le “premier restau” entre copains». Des marques et des enseignes industrielles qui vont donc à rebrousse-poil de la prise de conscience écologiste et des besoins en alimentation biologique présents chez les jeunes générations. Selon une autre étude Kantar , publiée en mai 2022, les adultes, eux, plébiscitaient des marques moins clinquantes, et plus pratiques : Herta, Président et Fleury Michon.

*Étude réalisée en avril 2022 auprès d'un panel de 750 enfants et adolescents.