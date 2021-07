Job d'été : comment ça marche ?

A l'approche de l'été, nombreuses sont les personnes prêtes à s'engager dans des jobs d'été pour financer leurs études ou leurs vacances. Concrètement, à partir de quel âge peut-on commencer à travailler ? Quel salaire minimum attendre ? Quels sont les droits des salariés ? Éclairage sur les conditions des jobs d'été.

Jobs d'été : pour qui, comment, à quel salaire ?

Trouver un job d'été

1jeune1solution, la plateforme aux 10 000 offres

Tout comme les autres emplois, le job d'été est soumis au droit du travail. Pour occuper un job d'été, il faut donc avoir 16 ans minimum car il s'agit de l'âge minimum légal pour travailler. Pour commencer plus tôt, à partir de 14 ans, il faudra l'accord écrit des parents. À savoir que les employeurs recrutent plus facilement des personnes de plus de 18 ans. Concernant le salaire, versé chaque fois avec un bulletin de paie, les personnes majeures bénéficient au moins d'un Smic. Pour les personnes mineures ayant entre 17 et 18 ans, et ayant moins de 6 mois d'activité professionnelle, la rémunération minimale sera de 90% du Smic et pour les moins de 17 ans, elle sera de 80% du Smic. Le contrat de travail prendra la forme d'un CDD, d'un contrat de travail saisonnier ou temporaire. Les conditions de travail à respecter seront les mêmes que pour tout autre salarié de l'entreprise, du même que les avantages attendus. À noter pour les personnes mineures que vous ne pouvez pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni la nuit.Dans votre recherche de job d'été, Pôle Emploi peut vous aider et surtout vous informer. De nombreuses entreprises recrutent des saisonniers et dans différents secteurs. La majorité des jobs disponibles se situent en région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Les secteurs phares qui recrutent sont notamment l'animation, la restauration, les secteurs du loisir mais aussi l'assurance, le commerce et la banque. Parmi les conseils phares pour mettre toutes les chances de son côté, il y a notamment la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation avec sérieux. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser le service proposé par Pôle Emploi pour créer des CV personnalisés.Dimanche 30 mai, une trentaine de chefs d'entreprise se sont engagés à proposer 10 000 jobs d'été sur la plateforme gouvernementale « 1jeune1solution ». on y trouve, déjà référencées plus de 300 000 solutions à savoir des offres d'emploi mais aussi de stages d'apprentissage ou de mentorat. Pas question de se reposer sur ses lauriers ! Les chefs d'entreprises, parmi lesquels les dirigeants de BlaBlaCar, Leclerc, Système U, Decathlon ou encore Just Eat, vont tout faire pour aller encore plus loin et proposer de nouvelles solutions. Après une année lourde pour les jeunes, marquée par des difficultés scolaires mais aussi économiques, les jobs d'été seront, comme chaque année, l'occasion pour eux de financer une partie de leurs études ou de pouvoir partir en vacances.