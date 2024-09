JO Paris 2024 : les peluches de la Phryge à paillettes s’arrachent

Aperçues notamment dimanche soir, durant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, ces mascottes rencontrent un franc succès.

Elles ont mis des paillettes dans les yeux des Français pendant tous les JO. Et leur succès ne se dément pas, bien au contraire : depuis le début des Jeux olympiques et paralympiques , les peluches des Phryges, ces fameuses mascottes rouges emblématiques, s’arrachent dans les boutiques. Dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture des jeux paralympiques, une version pailletée de ces créatures rouges a particulièrement marqué les esprits.

Des versions massives et pailletées de la fameuse mascotte en forme de bonnet phrygien ont ainsi rejoint les athlètes au cœur du stade de France pour danser sur les sons électro de la French Touch. Sur les tubes de Kungs, Cassius et Martin Solveig, ces Phryges à paillettes ont fait le show, éveillant la curiosité des fans. «Je crois qu’on rêve tous d’une Phryge à paillettes dans nos vies» , s'enthousiasme un internaute sur X, tandis qu’un autre semble déjà prêt à l’achat : «La Phryge à paillettes existe ? Où est-elle, j'ai besoin d'elle!»

Que les amateurs de la mascotte se rassurent : celles-ci sont bel et bien disponibles. «Nous avons bien fabriqué à partir de début juillet quatre séries de 2024 Phryges “collector paillettes”» , confirme Alain Joly, président de Doudou et compagnie, l'un des deux fabricants détenteurs de la licence peluche de la mascotte. «Chacune des séries comportait une numérotation de 1 à 2024 aussi bien en Olympique qu'en Paralympique.»

Vendues principalement dans de grands magasins parisiens au prix de 59,90 euros, ces peluches collectors sont presque en rupture de stock : «C’est un gros succès, car les deux premières séries sont épuisées et il ne reste que quelques pièces sur les deux dernières, donc nous aurons vendu, sur ces quatre séries, 8096 pièces fabriquées en France» , se félicite Alain Joly. Le président de Doudou et compagnie affirme même avoir offert la 2024ème pièce d’une de ces séries de Phryges collectors à Emmanuel Macron, qui aurait été «impressionné» par le design.

Faire durer le succès au-delà des JO

Un succès qui rejoint celui, plus global, des produits dérivés de la Phryge pendant les JO. Alain Joly affirme ainsi que 1,5 million de peluches ont été fabriquées et vendues pendant les Jeux olympiques et paralympiques. De son côté, Carrefour, l’un des distributeurs de la Phryge, déclare avoir vendu 560.000 produits à l’effigie de la mascotte. «La cérémonie de clôture a encore donné un effet de “boost” aux Phryges en peluche, surtout sur les réseaux internet de vente» , confirme Alain Joly, qui a indiqué sur FranceInfo que l’entreprise a vendu 10.000 Phryges au lendemain de la fin des Jeux paralympiques.

Ces Phryges à paillettes pourraient esquisser l’avenir de la mascotte des JO. «Il y aura des futurs produits, car on veut avoir un effet mode durable, explique Alain Joly. La Phryge n’est pas un produit éphémère, mais un produit d’héritage» . Deux séries de mascottes exclusives distribuées aux athlètes médaillés avaient aussi été fabriquées pendant les Jeux, à hauteur de 5400 pièces. Une stratégie «collector» qui pourrait annoncer le moyen de faire durer la Phryge dans le temps : «Évidemment, ceci nous interpelle sur le besoin qu'aurait le public de se retrouver dans d'autres séries limitées dans les semaines à venir» , sourit Alain Joly. La mascotte star des Français n’a donc pas fini de faire parler d’elle.