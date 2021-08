Jardin, terrasse ou balcon : à combien se valorise un espace extérieur ?

Un jardin est un atout majeur pour valoriser son bien immobilier (illustration). (Pixabay / islandworks)

Les biens disposant d'un espace extérieur se vendent en moyenne 5 % plus cher que les autres, d'après les données de SeLoger pour juin 2021.

Balcons, terrasses, jardins : avoir accès à un espace extérieur est devenu une priorité pour de nombreux Français qui cherchent à acquérir un bien immobilier, encore plus depuis le début de la crise sanitaire et les différents confinements. Mais ce privilège a un prix, rappelle SeLoger dans une étude relayée par Capital.

Un écart de prix de 5 % en moyenne

Ainsi, en juin 2021, dans les villes de plus de 50 000 habitants, « le prix d'un bien équipé d'une surface extérieure s'élevait en moyenne à 315 834 euros, contre seulement 300 338 euros pour des logements identiques n'en disposant pas », détaille Capital. La surcote s'élève donc à 5 %.

Et en analysant les actes de vente, qui reflètent davantage la réalité du marché, l'écart est encore plus important. Les appartements avec un extérieur coûtaient en moyenne 8,8 % plus cher que les autres en mai dernier, selon les chiffres du groupe Meilleurs Agents concernant les 10 plus grandes villes de France. Et plus la ville est ensoleillée, plus les vendeurs peuvent espérer valoriser au prix fort leur extérieur. A Marseille, un appartement avec un extérieur se vend ainsi 16 % plus cher.