«J’ai cru bien faire»: cette propriétaire doit vendre sa maison où elle a accepté de loger des SDF

Pour venir en aide à un couple de sans domicile fixe, Christina leur a loué une maison qu’elle a achetée en 2022. Deux ans plus tard, elle est en difficulté.

Le geste est beau mais s’est retourné contre son auteur. Un couple d’habitants d’Évaux-les-Bains, dans la Creuse, a proposé à un couple de sans domicile fixe de les loger, après avoir vu, à la télévision, qu’ils dormaient dans leur voiture depuis trois ans, à Aix-en-Provence. Christina et son mari les contactent et leur suggèrent de venir s’installer à Néris-les-Bains, à une trentaine de kilomètres d’Évaux, dans l’Allier. Les SDF acceptent et conviennent avec les propriétaires d’un loyer de 500 euros charges comprises. «(Christina) a proposé de nous héberger, immédiatement, sans nous connaître », racontent Mireille, 76 ans, à la retraite, et Lionel, 59 ans, qui dispose d’une pension d’invalidité, dans l’émission «Y a que la vérité qui compte» le 10 décembre (voir ci-dessous) .

Rapidement, le couple de locataires connaît des difficultés financières et ne peut plus payer son loyer. « Ils ont réduit ce qu’ils nous versaient au fur et à mesure et ne nous paient plus que l’électricité aujourd’hui », raconte Christina, citée par France Bleu Creuse . Une très mauvaise nouvelle car le couple de propriétaires a un emprunt sur le dos pour une maison qu’il a achetée en 2022. Et ces loyers servent souvent à le rembourser. Christina, qui n’en « veut pas » aux locataires et « ne regrette pas (son) geste », reconnaît s’être un peu précipitée. « L’erreur vient peut-être de moi. J’ai cru bien faire mais je ne pensais pas que ça me mettrait en difficulté », s’inquiète-t-elle.

Appel à l’aide

Pour y remédier, Christina, mère au foyer, s’est mise en quête d’un travail pérenne, avec le soutien de la communauté de communes. En vain pour le moment. Face à cette situation critique, le couple de propriétaires a dû se résoudre à mettre en vente la maison qu’ils louent aux SDF. Mais loin de mettre la pression sur les locataires, bien au contraire, Christina a lancé un appel pour leur venir en aide. Avec son mari, elle les soutient également dans leurs demandes de HLM dans la Creuse mais aussi du côté d’Aix-en-Provence où Mireille et Lionel envisagent de retourner. « Je voudrais qu’ils soient au chaud et que je puisse vendre et respirer, m’en sortir », croise les doigts Christina qui espère obtenir une réponse rapide de la part des réseaux sociaux.