Investissement locatif : les villes françaises où vous obtiendrez le meilleur rendement en 2024

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) serait la ville française la plus intéressante pour un investissement locatif en 2024. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Les prix de l'immobilier ont légèrement diminué en 2023 et les taux des crédits amorcent également une baisse. De quoi envisager un regain de l'investissement locatif. Dans une étude publiée le 22 février dernier et relayée par Capital , SeLoger dévoile ainsi les villes françaises les plus rentables cette année.

La plateforme s'est intéressée aux villes de plus de 20 000 habitants où le prix des biens a baissé tandis que les loyers ont augmenté au cours des derniers mois. Elle s'est basée sur l'acquisition d'un T2 de 40 m² , le type de logements le plus courtisé pour de l'investissement locatif.

Villeneuve-Saint-Georges la plus rentable

Sept villes offrent des rendements supérieurs à 5 %. Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) arrive en tête avec une rentabilité qui atteint 6,8 %. « Pour un appartement de deux-pièces acheté 124 760 euros (hors frais de notaire ou d’agence), le loyer généré s’élève en moyenne à 704 euros par mois, hors charges comprises » , souligne l'étude.

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) se classe 2e avec un taux de rentabilité brute qui atteint 6,5 %. Le loyer moyen s’élève à 828 euros par mois pour un deux-pièces acheté 152 760 euros. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Brest (6 % de rentabilité brute). Les loyers des appartements ont augmenté de 6,5 % en 2023 dans la ville du Finistère, soit 460 euros pour un deux pièces de 40 m² pour un prix d'achat inférieur à 100 000 euros.

Peu de risque de vacance locative à Montpellier

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avec une rentabilité brute de 5,8 % et Dijon (Côte-d’Or) complètent le top 5. Montpellier arrive juste derrière avec un rendement de 5,3 % et avec une part de ménages locataires du parc privé très importante (51%). Les propriétaires ont donc peu de chance de se retrouver avec un logement inoccupé.



Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est la dernière ville avec un taux de rentabilité brute supérieur à 5%. Mais attention, le prix d'un 40 m² atteint en moyenne 225 280 euros contre 142 840 euros pour Montpellier ou 102 920 euros pour Dijon. L'investissement de départ est donc important.