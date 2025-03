Investissement locatif : les plafonds de loyers et de ressources 2025 pour Pinel, Denormandie et Loc'Avantages

Pinel, Denormandie et Loc'Avantages sont des dispositifs immobiliers permettant d'encadrer l'accès au logement à des prix abordables tout en offrant des avantages fiscaux aux bailleurs. Quels sont les plafonds de loyers et de ressources à respecter en 2025 pour bénéficier de ces dispositifs ?

L'année 2025 apporte son lot de mises à jour pour les plafonds de loyers et de ressources applicables aux dispositifs d'investissement locatif immobilier comme le Pinel, Denormandie et Loc'Avantages. Ces dispositifs, conçus pour encourager l'accès au logement à des prix abordables, restent soumis à des conditions strictes que les bailleurs et les locataires doivent respecter. Ces ajustements visent à maintenir un équilibre entre incitation fiscale pour les investisseurs et accès au logement pour les ménages les plus modestes, dans un contexte de tensions sur le marché immobilier. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la perte des avantages fiscaux associés à ces dispositifs.

Pinel et Denormandie : des plafonds alignés

Le dispositif Pinel, qui favorise l'investissement dans l'immobilier neuf, et le dispositif Denormandie, orienté vers la rénovation de l'ancien, appliquent des plafonds de loyers et de ressources identiques. Voici les nouveaux plafonds de loyers mensuels au mètre carré (hors charges) applicables dès 2025 :

Zone A bis : 19.51 euros

Zone A : 14.49 euros

Zone B1 : 11.68 euros

Zones B2 et C : 10.15 euros

En parallèle, les plafonds de ressources des locataires sont revus à la hausse pour prendre en compte l'évolution du coût de la vie. Les plafonds varient en fonction de la composition du foyer fiscal.

Loc'Avantages : des loyers maîtrisés pour plus d'accessibilité

Le dispositif Loc'Avantages, qui permet aux propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'un loyer plafonné, voit également ses seuils actualisés. La grille varie en fonction de la localisation du bien et du niveau de décote choisi par le bailleur :

Loc 1 : réduction de 15 % sur le loyer de référence local

Loc 2 : réduction de 30 %

Loc 3 : réduction de 45 %

Côté ressources des locataires, les seuils sont aussi ajustés. Le plafond de ressources que le locataire doit respecter dépend du niveau de loyer demandé (Loc 1, Loc 2 ou Loc 3), de sa situation (seul ou en couple, nombre de personnes à charge) et de la localisation du logement (selon la commune ou pour Paris, Lyon et Marseille, selon l'arrondissement). Ainsi, un logement Loc1 pourra être loué à un locataire disposant de ressources plus élevées qu'un logement Loc3. Pour connaître précisément le plafond de ressources que doit respecter le locataire, l'Anah met à disposition un simulateur sur son site internet.