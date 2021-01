Investir en crypto-actifs : les précautions à prendre pour éviter les arnaques

Les crypto-monnaies semblent se démocratiser et deviennent de plus en plus accessibles pour le grand public (Crédit photo: Fotolia)

L'investissement dans les crypto-actifs semble se démocratiser mais reste peu encadré et de nombreux escrocs opèrent sur internet. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les arnaques ?

La démocratisation du Bitcoin et des crypto-actifs

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire qui a fait plonger les marchés financiers et poussé les banques centrales à inonder les marchés de liquidités, le Bitcoin a su tirer son épingle du jeu et a vu sa valeur progresser de +267%. Les crypto-monnaies semblent se démocratiser et deviennent de plus en plus accessibles pour le grand public : Paypal, le géant des paiements en ligne, a lancé un service d'achat, vente et paiement en crypto-monnaie et les investisseurs professionnels et fonds d'investissement s'y intéressent de plus en plus.

Mais l'investissement en crypto-actifs reste peu encadré et de nombreux escrocs opèrent sur internet.

Les précautions à prendre pour éviter les arnaques

L'enregistrement auprès de l'AMF

La loi Pacte a mis en place un régime spécifique pour encadrer les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Les PSAN sont des intermédiaires financiers qui proposent différents services relatifs à l'investissement en crypto-actifs :

la conservation et l'accès à des crypto-actifs

l'achat/vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant un cours légal (Euro, Dollar ...)

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs

l'exploitation de plateformes de négociation de crypto-actifs

la réception et la transmission d'ordre sur des crypto- actifs

la gestion de portefeuille de crypto- actifs

le conseil aux investisseurs en crypto- actifs

la prise ferme de crypto- actifs

le placement garanti et le placement non garanti de crypto-actifs

Depuis le 19 décembre 2020, un PSAN doit obligatoirement être enregistré auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) pour pouvoir proposer les services de conservation ou d'accès à des crypto-actifs et d'achat/vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant un cours légal. Cet enregistrement permet à l'AMF de procéder à un certain nombre de vérifications pour s'assurer de la fiabilité du prestataire de services sur actifs numériques. Vous pouvez vérifier que votre interlocuteur est bien enregistré en consultant la liste blanche de l'AMF. Tout prestataire proposant un de ces deux services sans être enregistré est susceptible de figurer sur les listes noires de l'AMF.

L'agrément de l'AMF

Les PSAN souhaitant commercialiser l'un des 9 types de services cités ci-dessus peuvent faire une demande d'agrément auprès de AMF, mais cet agrément n'est pas obligatoire. Un PSAN peut donc exercer son activité sans agrément AMF. En revanche, seuls les PSAN agréés ont le droit de vous démarcher pour proposer leurs services. Ainsi, un PSAN enregistré, mais non agréé, n'a pas le droit de démarcher de nouveaux clients.