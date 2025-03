Investir dans un cheval de course, est-ce rentable ? / iStock.com - Wirestock

Comment et à quel coût investir dans un cheval de course ?

Si vous souhaitez être l’unique propriétaire d’un futur crack vous devrez commencer par débourser un montant initial extrêmement variable. Comptez, en fonction de son âge, de sa lignée, et de ses performances, un budget pouvant aller de 5 000 à plus de 100 000 euros ! A cela s’ajouteront les frais dits « récurrents » - hébergement, alimentation, soins vétérinaires, entraînement... - également variables, mais toujours coûteux. Une seconde option consiste à mutualiser les dépenses, et partager les éventuels gains, avec un ou plusieurs autres propriétaire(s) en vous adressant à une écurie de groupe. Là encore, le profil du cheval sur lequel vous jetterez votre dévolu sera décisif. Le budget peut démarrer à 50 euros (ainsi que proposé par Écurie RMC ou Euroceles, par exemple), et peut également atteindre plusieurs milliers d’euros si l’écurie est très prestigieuse, et surtout, si le cheval est très performant !

Investir dans un cheval de course : quelle rentabilité peut-on espérer ?

Souvent qualifié de placement « passion » l’investissement dans un cheval de course est extrêmement aléatoire. Certes, quelques destriers sont devenus des légendes et ont assuré les vieux jours de leurs propriétaires. Citons par exemple Varenne, ce trotteur italien, surnommé "Il Capitano", qui a généré plus de 6 millions d'euros de gains. Les victoires du trotteur français Timoko, ont quant à elles, permis à ses propriétaires de se partager, tout au long de sa carrière, près de 5 millions d'euros. Quant à Ourasi, qui, en dépit de ses performances hors normes, était surnommé, « Le Roi Fainéant », il a remporté quatre fois le Prix d'Amérique en 1986, 1987, 1988, et 1990 et s’est certainement avéré très rentable pour ses propriétaires ! Cependant, ces cas restent rares. Quand bien même il est doté d’une lignée prestigieuse et pourvu d’un entraînement de qualité et d’un très bon jockey, le succès d'un cheval sur les champs de course reste toujours difficile à prédire. Il peut être victime de chutes, de blessures, voire souffrir de stress ou de dépression. Des entraînements intensifs ou des courses trop fréquentes peuvent également entraîner une fatigue mentale et physique, et générer de la sous-performance. La carrière d’un cheval de course, même si elle dépend de son âge, de sa discipline (trot attelé ou monté, galop, courses d'obstacles), et de sa santé, reste relativement courte. Enfin, notons que la revente d’une part – ou de la totalité – d’un cheval s’avère souvent longue et complexe, surtout si sa carrière a été en dents de scie.