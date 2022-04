Inflation : voici les produits qui ont été le plus touchés en avril

En raison de l'inflation, 93% des catégories de produits de grande consommation et de produits frais présents dans les supermarchés ont vu leur prix augmenter. (Alexas_Fotos / Pixabay)

En un an, l'inflation n'a cessé d'augmenter dans l'Hexagone, comme le démontrent les derniers chiffres publiés par l'entreprise NielsenIQ. D'après le panéliste, les produits les plus marqués par cette hausse des prix sont la viande, la volaille et la charcuterie.

Selon les derniers chiffres du panéliste NielsenIQ, relayés par le magazine spécialisé LSA Conso vendredi 22 avril 2022, l'inflation a atteint 2,67% sur un an en avril contre 1,26% en mars. D'après BFM Business , 93% des catégories de produits de grande consommation et de produits frais présents dans les supermarchés ont vu leur prix augmenter. Cette proportion était de 81% en mars et de 68% en février.

Une hausse des prix qui devrait perdurer

Sur Twitter , NielsenIQ a publié le classement des produits les plus inflationnistes au mois d'avril. La viande, la volaille et la charcuterie ont vu leurs prix augmenter en moyenne de 5,23% sur un an. Ils devancent largement l'huile (2,96%), le café torréfié (2,88%), la café soluble et la chicorée (2,72%), les essuie-tout (2,59%), le sucre et les édulcorants (2,32%), le beurre et la crème fraîche (2,31%), la nourriture pour animaux (2,14%), la farine (2,12%) ou encore le papier hygiénique (2,11%).

D'après les informations de nos confrères, cette hausse des prix devrait se poursuivre pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été au moins. Aucune déflation n'est prévue avant l'année prochaine selon les spécialistes. Face à cette situation, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les « premiers prix » , dont les ventes ont grimpé sur les trois premiers mois de l'année, au détriment des produits bio et des grandes marques.