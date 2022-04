Inflation : près de 6 Français sur 10 renoncent à acheter des produits d'hygiène

Selon une étude publiée lundi 4 avril, 37% des Français assurent ne pas réussir à vivre décemment. (Here and now, unfortunately, ends my journey / Pixabay)

Tous les produits de consommation sont désormais impactés par la hausse des prix. Deux études publiées lundi 4 avril montrent que les Français ont de plus en plus de difficultés à consommer dans ce contexte. Au point de faire l’impasse sur certains produits, comme ceux liés à l'hygiène.

La hausse des prix se généralise et concerne aujourd’hui tous les produits de consommation. Un constat qui fait mal au portefeuille des Français, leurs salaires progressant beaucoup moins vite. Et ils sont nombreux à être inquiets pour leur pouvoir d’achat. 48% précisément, selon une étude réalisée en mars par OpinionWay pour Bonial et relayée par BFMTV .

Publié lundi 4 avril, ce sondage montre aussi que 36% des Français n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois. 37% assurent ne pas réussir à vivre décemment. Une tendance confirmée par une seconde étude, également publiée lundi 4 avril par E.Leclerc dans son Observatoire des nouvelles consommations.

Des dépenses surveillées

Selon cette dernière, près de la moitié des Français interrogés (49%) expliquent être à cinq euros près au moment de faire leurs courses. Cela concerne 72% des foyers les plus modestes et 56% des moins de 35 ans. Un chiffre qui est en hausse de six points par rapport à 2021. De plus, 42% des sondés indiquent ne pas pouvoir vivre décemment, soit une augmentation de trois points en une année.

Ces foyers doivent donc faire quelques sacrifices. 55% des interrogés dans le cadre de l'étude pour Bonial expliquent ne pas réussir à se faire plaisir et 61% ne parviennent pas à épargner.

Les produits d’hygiène passent à la trappe

C’est pourquoi 53% des ménages les plus modestes réduisent leur consommation de produits d’hygiène, selon l’étude de l'Observatoire E.Leclerc. Une privation qui concerne 48% des jeunes, soit neuf points supplémentaires en un an.

Pour raison financière, certains renoncent souvent ou très souvent à ces produits. Cela concerne 26% des ménages les plus modestes, (+8 points par rapport à 2021) et 23% des jeunes (+13 points). De manière générale, ce sont près de 6 Français sur 10 qui renoncent régulièrement à acheter des produits d’hygiène car ils sont trop chers, selon le sondage.