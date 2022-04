Impôts, logement, héritage, assurance vie : les propositions des principaux candidats pour votre argent

Le Palais de l'Élysée. (© AFP)

L’héritage est l’un des rares sujets économiques sur lequel tous les prétendants à l’Élysée se sont exprimés.

Certains propositions prônent des hausses ciblées de droits de succession pour les classes moyennes supérieures au nom de la réduction des inégalités. D’autres annoncent des baisses pour dynamiser l’activité économique.

Les propositions des six principaux candidats (classés par ordre alphabétique) sur la question très sensible de l’héritage et tous les sujets d’argent : logement, retraite, fiscalité personnelle, assurance vie.

Yannick Jadot - EE-Les Verts L'écologiste souhaite créer une fiscalité climatique

Impôt sur le revenu. Yannick Jadot entend mettre fin au quotient conjugal afin que l’impôt soit payé par individu et non plus par foyer fiscal. Et revoir le barème : diminuer les taux des tranches basses, création de nouvelles tranches supérieures. Tous les revenus des placements seraient soumis à l’impôt à taux progressif.

Impôt sur la fortune. Un ISF climatique remplacerait l’IFI. Il y aurait en fait deux taxes: l’une sur l'ensemble du patrimoine (y compris les biens professionnels) à partir de 2 millions d'euros (barème progressif de 1% à 3%), l’autre de 0,5% sur les biens immobiliers et financiers, avec un malus-bonus climatique (plus ou moins 0,5%).

Assurance vie. Le candidat des Verts alignerait son régime avec l'ensemble des règles relatives aux droits de succession et de