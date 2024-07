Impôts: les erreurs bêtes qui vous coûtent le plus cher

Quelques erreurs communes sur votre déclaration d’impôt peuvent être facilement évitées.

Sommaire:

Erreur n°1: Valider votre déclaration d’impôt les yeux fermés

Pour simplifier la tâche des contribuables, l’administration fiscale préremplit un certain nombre de cases à partir des informations transmises par des organismes tiers. Néanmoins, il est primordial de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des montants renseignés dans votre déclaration d’impôt . Les services des impôts peuvent toujours se tromper et vous êtes tenu pour responsable en cas d’erreur ou d’omission.

Erreur n°2: Oublier de déclarer vos primes

Certaines primes peuvent être exonérées de cotisations sociales. Néanmoins vous êtes tenu de les déclarer. Cela concerne:

Les primes d’intéressement et de participation,

La prime de départ en retraite,

Les primes de résultat octroyées aux salariés en fonction des performances de l’entreprise,

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, également connue sous le nom de «prime Macron».

Les abondements perçus ne sont pas imposables, mais ils doivent tout de même être déclarés.

Erreur n°3: Faire l’impasse sur vos revenus complémentaires

Vous avez vendu des biens sur des plateformes comme Vinted, leboncoin, eBay ou Facebook Marketplace. À partir de 2000 euros de recettes ou de 30 transactions effectuées dans l’année, vos gain doivent être déclarés aux impôts. La plateforme de vente doit vous envoyer un récapitulatif avec le nombre de ventes et le montant brut perçu. Toutefois, vous êtes imposé sur vos gains seulement quand vous percevez plus de 5000 euros sur une l’année. La vente de meubles, d’électroménager et d’automobiles fait l’objet d’une exonération.

Les revenus issus de la location d’un bien immobilier sont soumis à l’impôt sur le revenu. Cela concerne aussi les locations occasionnelles. Oublier de déclarer les revenus perçus via Airbnb ou Booking peut vous coûter très cher. Les revenus perçus de la location d’une voiture ou d’un jardin sont eux aussi soumis à déclaration. Enfin, les revenus issus de la vente de services (soutien scolaire, cours de guitare, bricolage, jardinage…) doivent également être déclarés.

À noter Une exception à l’obligation de déclaration existe: quand vous avez perçu moins de 760 euros pour la location de votre résidence principale, rien n’est à déclarer.

Erreur n°4: Cumuler pension alimentaire et enfant à charge

Lorsque vous déclarez avoir un enfant à charge, l’administration fiscale vous accorde des parts fiscales supplémentaires (0,5 part pour chacun des deux premiers enfants, puis 1 part/enfant à partir du 3e enfant). Cela réduit mécaniquement le montant de votre impôt, puisque que votre revenu imposable est divisé par votre nombre de parts. Ainsi, il est impossible de déduire, en plus, la pension alimentaire versée à ce même enfant. Il s’agit de l’argent versé pour aider un enfant en études, par exemple.

Erreur n°5: Indiquer la flat tax au moment de remplir l’imposition des dividendes

Vos dividendes perçus sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, appelé «flat tax». Ce prélèvement comprend 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Ainsi, dans votre déclaration d’impôt (case 2CK) vous indiquez seulement les 12,8% de vos dividendes soumis à l’impôt sur le revenu.

Erreur n°6: Abuser des crédits d’impôt

Certaines charges ouvrent droit à un crédit d’impôt, c’est-à-dire à un remboursement de la part de l’administration fiscale. Toutefois, vous devez vous montrer prudent. L’administration fiscale multiplie les contrôles pour traquer les fraudes aux crédits d’impôt. En 2023, près d’un million de contrôles sur pièces ont été effectués. Déclarer des dépenses inexistantes ou gonflées pour obtenir un crédit d’impôt vous expose à un redressement fiscal et à des poursuites pénales pour escroquerie ou fausse déclaration.

Vous pouvez corriger votre déclaration d’impôt en ligne Vous constatez une erreur ou une omission sur votre déclaration d’impôt? Grâce au service de correction disponible sur le site et l’application impots.gouv.fr, vous avez la possibilité de modifier les éléments déclarés sans pénalité. Pour la déclaration d’impôt sur les revenus 2023, ce service est ouvert du 31 juillet au 4 décembre 2024. À l’issue de votre rectification, le montant de votre impôt est recalculé. Vous recevez un nouvel avis d’imposition.