Impôts 2025 : comment profiter une dernière fois d'une réduction d'impôts pouvant atteindre 915 euros ?

Vous êtes travailleur indépendant et vous faites appel à un comptable ? Sous certaines conditions, vous pouvez encore profiter d'une réduction d'impôts maximale de 915 euros, avant la disparition de ce coup de pouce.

Lorsque l'on est à son compte, déclarer ses revenus peut sembler être mission impossible tant les règles permettant de déduire ses dépenses et les exceptions possibles sont nombreuses. Pour éviter les erreurs, mieux vaut alors recourir aux services d'un comptable. Un choix qui permet de profiter d'une réduction d'impôts, à condition de remplir certains critères. Mais attention : dès 2026, cet avantage fiscal réservé aux travailleurs indépendants va disparaître.

Quels professionnels peuvent profiter de 915 euros de réduction d'impôts ?

Vous êtes travailleur indépendant ? Sous certaines conditions, vous pouvez profiter d'une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 915 euros. Un coup de pouce qui concerne tous les travailleurs indépendants soumis de plein droit au régime d'imposition réel, ou ayant renoncé au régime micro, au titre des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des Bénéfices non-commerciaux (BNC) ou des Bénéfices agricoles (BA). Les particuliers ayant une activité de Location meublée non-professionnelle (LMNP) peuvent également y prétendre.

Pour pouvoir réduire la somme à payer à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), les professionnels concernés doivent avoir recours aux services d'un expert-comptable et adhérer à un Centre de gestion agréé (CGA). Ce dernier est en charge du contrôle de la déclaration de revenus effectuée par le comptable avant sa transmission à l'administration fiscale et l'imposition du résultat net du travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu.

Bon à savoir : s'agissant d'une réduction d'impôts, et non d'un crédit d'impôts, ce mécanisme n'est utile qu'aux professionnels indépendants redevables de l'impôt sur le revenu.

Quelles sont les dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôts ?

Le calcul de la réduction d'impôts réservée aux travailleurs indépendants se base sur les sommes d'argent dépensées au cours de l'année pour la comptabilité. Il tient compte des honoraires versés à l'expert-comptable, des adhésions payées au Centre de gestion agréé ainsi que des frais engagés pour l'achat de petit matériel de comptabilité, à l'image d'un livre de recettes. En revanche, les acquisitions d'équipements tels qu'un ordinateur ne sont pas éligibles, ceux-ci étant considérés comme des actifs.

Une fois ce calcul effectué, il est possible de profiter d'une réduction d'impôts à hauteur de deux tiers des sommes payées, dans la limite de 915 euros par an et par activité. Lorsqu'un travailleur indépendant exerce deux activités totalement dissociées et soumises à deux régimes d'imposition différents (par exemple une au BA et une aux BNC), il peut bénéficier de cet avantage fiscal pour chacun de ses activités.

Un avantage fiscal voué à disparaître dès la déclaration de revenus 2026

Vous voulez profiter de la réduction d'impôts sur vos frais de comptabilité ? Si cela est encore possible cette année, dès la déclaration 2026, cet avantage fiscal va disparaître. En effet, la loi de finances pour 2025 a annoncé la fin de ce mécanisme fiscal dès l'année prochaine. Lors de la déclaration 2026, portant sur les revenus de 2025, les professionnels ne pourront donc plus prétendre à la réduction d'impôts pouvant atteindre les 915 euros.

"En contrepartie, pour la détermination de leur résultat, les entrepreneurs relevant d'un régime réel d'imposition pourront déduire les frais de tenue de comptabilité ou d'adhésion à un organisme de gestion agréé" indique néanmoins BPI France. Le recours à un CGA permet également d'éviter de voir son chiffre d'affaires ou ses recettes être majoré de 25 %, majoration qui s'applique aux travailleurs indépendants calculant par eux-mêmes leur résultat net imposable. Le risque d'avoir un contrôle fiscal est également réduit en adhérant à un Centre de gestion agréé.