Impôt sur la fortune immobilière : ces départements qui comptent le plus de foyers imposables

C'est en région parisienne qu'on trouve le plus de foyers assujettis à l'IFI. (Pixabay / nattanan23)

En 2020, 143 000 foyers se sont acquittés de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), venu remplacer l'impôt sur la fortune (ISF) depuis 2018. Certaines zones du territoire français comptabilisent cependant plus de foyers IFI que les autres, comme la région parisienne, ou encore le littoral méditerranéen.

Près de 1,6 milliard d'euros ont été collectés par l'État en 2020 à travers l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), l'outil de redistribution venu remplacer l'impôt sur la fortune (ISF) le 1er janvier 2018. La DGFiP (Direction générale des finances publiques) a détaillé le lundi 12 juillet certaines informations concernant les 143 337 foyers qui y ont été assujettis, rapporte Capital.

Un quart des foyers IFI à Paris

Tout d'abord, certains départements français ont concentré plus de foyers IFI que d'autres. La DGFiP a par exemple rapporté que près d'un quart d'entre eux (38 000 foyers) résident à Paris. Plus généralement, c'est la région parisienne qui a rassemblé le plus de contribuables à cet impôt. Hors région parisienne, c'est sur le littoral méditerranéen que l'on retrouve le plus de foyers IFI.

À l'inverse, d'autres départements et territoires rassemblent peu de ces foyers. Parmi eux, il y a notamment les Ardennes, l'Ariège, la Meuse, ou encore les territoires ultramarins (mise à part La Réunion).

Un impôt en progression

Autre variable analysée par la DGFiP : l'âge. En moyenne, le contribuable à l'IFI est âgé de 69 ans. En ce qui concerne la valeur du patrimoine, 45 % des foyers assujettis ont un patrimoine immobilier compris entre 1,3 million euros (valeur plancher de l'IFI) et 1,8 million d'euros.

En moyenne, le montant de l'IFI payé par foyer s'est élevé à 11 000 euros en 2020. La valeur médiane est quant à elle de 3 835 euros. Près de 4 000 foyers supplémentaires ont été concernés par cet impôt cette année-là. Le montant total de l'IFI collecté par l'État a ainsi progressé de 4,4 % par rapport à 2019.