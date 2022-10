Immobilier : un investissement locatif peut s'avérer très intéressant dans ces 12 villes françaises

L'intérêt d'un investissement se base toujours sur le ratio entre le rendement locatif brut et le taux de vacance. (Illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

La Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a établi un nouveau classement des douze villes françaises présentant la rentabilité la plus forte en matière d'investissement locatif. De Marseille à Nîmes en passant par Limoges et Poitiers, plusieurs facteurs comme le rendement brut, le taux de vacance et les loyers moyens au niveau local ont été pris en compte.

Pour réaliser un achat immobilier rentable, mieux vaut choisir la bonne ville – et au bon moment. Deux paramètres sont particulièrement importants à prendre en compte avant de se lancer dans un investissement locatif : le rendement locatif brut (avant impôts) et le taux de vacance de la zone, rapporte Capital .

Attention au taux de vacance

D'autres facteurs sont évidemment importants : le prix à l'achat, le montant moyen des loyers… Sur la base de tous ces critères, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a récemment pu établir un nouveau classement des douze villes françaises les plus attractives pour celles et ceux qui souhaitent réaliser un investissement locatif en achetant un logement.

Dans ses calculs, la FNAIM a pris en compte le rendement locatif brut (obtenu en fonction du loyer annuel et du prix du logement à l'achat) avec les loyers moyens de la commune et le prix moyen des logements à l'achat. Pour être intéressant financièrement, le rendement brut doit dépasser 5 ou 6 %. Le taux de vacance doit lui être inférieur à 5 %, afin de s'assurer que le logement sera vite et souvent loué.

Toulon, Dijon, Brest, Limoges, Poitiers, Clermont-Ferrand, Nîmes, Marseille et Montpellier

Ainsi, sur la base de ces calculs, le classement inclut les villes de Toulon, Dijon, Brest, Limoges, Poitiers, Clermont-Ferrand, Nîmes, Marseille et Montpellier. C'est dans ces villes que le ratio entre le rendement locatif brut et le taux de vacance y est le plus intéressant.

Viennent ensuite Amiens et Reims, où un investisseur peut s'assurer des rendements élevés. Mais attention, les taux de vacance y sont malheureusement supérieurs à la moyenne. À Angers, le taux de vacance est au contraire très attractif, mais le rendement locatif brut n'y est que de 4 %.