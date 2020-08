Immobilier : six pistes originales pour tirer des revenus de son logement

Louer piscine, parking, accueillir un tournage etc...des idées originales pour faire des revenus complémentaires. (© FreepiK/Greenkub/Teresolaire)

Piscine, cave, parking, hangar peuvent tous être loués pour quelques heures ou quelques mois. Vous pouvez aussi accueillir un tournage de film ou installer des panneaux solaires sur votre toit. Pièges à éviter et conseils pratiques pour gagner gros grâce à votre bien immobilier.

Louer sa résidence secondaire ou sa résidence principale quelques semaines ou quelques jours dans l'année, vous y avez déjà pensé pour compléter vos revenus, pour couvrir les frais d'entretien.

Mais savez-vous que vous pouvez louer votre cave, votre piscine, votre maison pour un tournage par exemple et percevoir plusieurs centaines d'euros et parfois même plusieurs milliers d'euros de loyers par an. Voici six exemples de revenus complémentaires originaux.

Accueillir un tournage Jusqu'à 3.500 euros / jour

Et si la prochaine Palme d'or du Festival de Cannes était tournée dans votre maison ? Pour les films, téléfilms, séries, clips, publicités, séances photos, documentaires ou des événements... les maisons de production louent des maisons, des appartements de tous les styles et de toutes les époques avec ou sans extérieur, même des appartements dans des grands ensembles sont recherchés pour les séries policières notamment.

Tous les lieux intéressent les professionnels de l'image : une grange, une allée de jardin ou de parc, une terrasse, une cabane, de grands plateaux vides...

«Il y a des biens qui se louent régulièrement comme des appartements haussmanniens ou des appartements qui occupent tout un étage», constate Michel Meyer, gérant de Cinédécors. Mais, il ne faut pas s'attendre à être sollicité tous les mois. Il n'empêche, les tarifs sont