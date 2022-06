Immobilier : Quels sont les prix des appartements autour des monuments de Paris ?

Les prix des appartements autour des monuments de la capitale sont souvent décuplés (illustration). (Pixabay / Sadnos)

A Paris, la proximité des monuments emblématiques fait monter les prix des biens immobiliers, souvent très haut. Une étude menée par Meilleurs Agents révèle que ce ne sont pas forcément les appartements avec vue sur la Tour Eiffel qui ont les prix au mètre carré les plus élevés. Le secteur de la cathédrale Notre-Dame, par exemple, voit les prix s'envoler.

A Paris, s'offrir un bien avec une vue sur un monument emblématique est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Et pour cause, les prix au mètre carré à proximité de ces édifices sont souvent décuplés. C'est ce que confirme une étude réalisée par Meilleurs Agents, rapportent nos confrères du Parisien .

Des biens rares au plus proche de la Tour Eiffel

Dans la capitale, le monument le plus connu - et aussi le plus visité au monde - est la Tour Eiffel. Ainsi, dans le quartier du Gros-Caillou situé dans le VIIe arrondissement, le prix moyen au mètre carré d'un appartement est de 13 558 euros, alors que sur l'ensemble de la ville il est de 10 187 euros.

Mais les prix peuvent encore monter davantage, notamment du côté de l'avenue de Suffren. Dans les étages élevés, les propriétaires ont parfois l'impression d'avoir « la tour Eiffel qui trône presque dans le salon » . Logiquement, le mètre carré se négocie aux alentours de 20 000 euros. D'autant plus que les biens se font rares dans ce secteur.

Une hausse de 3,2 % des prix du côté de Notre-Dame

Toutefois, Meilleurs Agents souligne que ce n'est pas le monument aux abords duquel les prix explosent le plus. En effet, il faut se diriger du côté de la cathédrale Notre-Dame pour trouver des biens qui peuvent avoisiner les 40 000 euros du mètre carré, lorsqu'ils ont une vue imprenable sur l'édifice. Il s'agit d'appartements très haut de gamme, la moyenne du secteur étant plutôt aux alentours de 16 666 euros avec une augmentation de 3,2 % sur une année.

Dans d'autres quartiers qui possèdent des églises classées monuments historiques, les prix des biens sont aussi élevés. C'est le cas à Saint-Germain-des-Prés avec une moyenne de 16 248 euros du mètre carré pour les appartements. Enfin, sur le secteur de « la plus belle avenue du monde », les Champs-Elysées, le prix moyen des appartements dépasse les 15 000 euros par mètre carré.