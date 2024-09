Immobilier : quelles sont les villes où les délais de vente moyens sont les plus longs ?

À Tourcoing (Nord), il faut près de quatre mois en moyenne pour vendre son bien immobilier. (Illustration) (Pixabay / Geralt)

Malgré une récente baisse des taux immobiliers, la reprise du marché se fait quelque peu attendre. Et pour cause : en France, le délai de vente moyen a augmenté de six jours entre septembre 2023 et 2024, d’après les chiffres de SeLoger et Meilleurs Agents relayés par Capital . Si la situation tend à s’améliorer depuis le début de l'année 2024, ce délai moyen reste particulièrement important dans de nombreuses communes.

Plusieurs facteurs

Parmi toutes les grandes villes de France, c’est Tourcoing (Nord) qui présente le délai de vente moyen le plus long en septembre 2024. Il atteint désormais 117 jours, soit un peu moins de quatre mois. Ce délai moyen dépasse les trois mois à Besançon (Doubs) avec 102 jours, et ce malgré des prix inférieurs à 2 500 euros du m². Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), où les prix sont là aussi modérés, peine également à attirer les acquéreurs. Le délai de vente moyen en septembre est de 87 jours dans la ville auvergnate.

Mais tout n’est pas qu'une question de demande. À Cannes (Var) ou Nice (Alpes-Maritimes), deux villes très prisées, les délais de vente sont au même niveau avec respectivement 89 et 84 jours en moyenne. « Dans ces communes, les vendeurs n'ont pas suffisamment baissé leurs prix pour faire revenir les acheteurs, ils ont donc beaucoup de mal à vendre leurs biens » , a expliqué Alexandra Verlhiac, chargée d’études statistiques et économiques pour Meilleurs Agents.

Une inversion de la tendance ?

Car ce sont bien les difficultés des acheteurs qui, dans le contexte actuel, tendent à faire augmenter ces délais de vente. À ce titre, la direction prise par le marché est bonne. Les taux immobiliers ont baissé d’environ 0,5 point ces six derniers mois pour atteindre 3,7% sur 20 ans. De plus, les prix de l’immobilier ont diminué dans de nombreuses grandes villes, redonnant un peu de marge de manœuvre aux acquéreurs.

Tout cela a pour conséquence d’inverser rapidement la tendance en matière de délai de vente moyen. S’il était passé de 59 jours à 77 jours entre mars 2023 et 2024 (+18 jours), il a seulement augmenté de six jours de septembre à septembre et a même baissé d’un jour entre mars et septembre pour atteindre 76 jours. Cette baisse devrait se confirmer dans les prochaines semaines avec la diminution jeudi 12 septembre des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). Les taux effectifs devraient ainsi revenir vers les 3 % sur 20 ans d’ici fin 2024.