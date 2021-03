Immobilier neuf : les permis de construire en chute libre, voici les régions les plus touchées

Le secteur du bâtiment français s'inquiète de la chute des permis de construire (illustration). (LEEROY Agency / Pixabay )

La crise sanitaire et économique a eu un impact fort sur le secteur de l'immobilier neuf. Les permis de construire ont en effet chuté de 16,4 % en France entre janvier 2020 et janvier 2021, selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB). Avec des disparités majeures entre les régions.

La situation inquiète les professionnels de l'immobilier. Depuis le début de la crise sanitaire, les permis de construire accordés pour des logements neufs ne cessent de diminuer. Entre janvier 2020 et janvier 2021, ils ont chuté de 16,4 %, selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB) relayés par Capital.

L'organisme ne prévoit ainsi que 316 000 nouveaux chantiers en 2021 contre 351 000 en 2020. Il s'agirait alors du pire exercice depuis 25 ans pour le secteur, assure Olivier Salleron, président de la FFB. Une crise importante qui se ressent déjà sur l'offre de logements neufs dans de nombreuses villes françaises.

La Corse, région la plus touchée

Certaines régions sont plus touchées que d'autres. C'est ainsi en Corse que les délivrances de permis de construire ont le plus diminué entre janvier 2020 et janvier 2021, avec une chute vertigineuse de 37,5 %. Viennent ensuite la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (-28,9 %), l'Auvergne (-28 %) et la Bourgogne (-26,4 %). Dans ces régions, le risque de pénurie de logements neufs est réel à moyen terme.

D'autres territoires résistent au contraire bien à cette crise. Les permis de construire dans le neuf n'ont ainsi baissé que de 1,1 % dans les Hauts-de-France, de 3,9 % en Basse-Normandie ou encore de 4,2 % en Bretagne.