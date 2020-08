Immobilier : Les régions où le marché du neuf a le mieux résisté à la crise

Le ministère du Logement a publié ce lundi les chiffres des réservations d'appartement ou de maison individuelle dans le neuf au deuxième trimestre 2020. Ils permettent de voir que toutes les zones ont été marquées par un repli sur un an. Mais certaines régions s'en tirent bien mieux que d'autres.

Le confinement a mis le marché immobilier à rude épreuve. Sur le marché du neuf, au deuxième trimestre 2020, les réservations ont ainsi baissé de 41,7 % par rapport à 2019. Au total, 20 400 réservations d'appartement ou de maison individuelle dans le neuf ont été enregistrées, rapporte BFM Immo. Les zones les moins densément peuplées (B2 et C) résistent mieux au recul selon les dernières données du ministère du Logement publiées ce lundi 17 août.

Les zones densément peuplées sont les plus touchées

Dans le détail, les logements collectifs ont subi une plus grosse baisse des réservations (- 42,3 %) sur un an que les maisons individuelles (- 33,1 %). Mais ils représentent actuellement 90 % des réservations de biens neufs. Dans la zone A bis et A qui inclut les plus grandes métropoles, le repli au deuxième semestre est de 44,2 % sur un an. La baisse est aussi sévère pour les villes en zone B1 (- 44,3 %) parmi lesquelles on trouve Caen, La Rochelle, Dijon ou Metz, ainsi qu'une partie de la grande couronne parisienne, précise BFM Immo.

Dans la zone B2 (dans laquelle on trouve par exemple Saint-Quentin, Brest, Montélimar ou Saint-Nazaire) en revanche, le marché du neuf a perdu moins de terrain. La baisse entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020 se limite à 18,7 %. Enfin en zone C, à dominante rurale, l'érosion s'affiche à 30,5 %.

Quand on considère l'espace régional, le repli est significatif dans celles qui sont les plus peuplées : Hauts-de-France (-55 %), le Grand-Est (-52,8 %), la région Pays-de-La-Loire (-48%) et en Ile-de-France (-46,3 %). Il est en revanche plus mesuré, à l'exception de Provence-Alpes-Côte d'Azur (-26,8 %), dans les régions moins densément peuplées : Bourgogne-France-Comté (-20,7 %), Centre-Val-de-Loire (-25,5%), Normandie (-27%) et Nouvelle-Aquitaine (-31,3%).