Immobilier : les prix stagnent dans les grandes métropoles, les villes moyennes résistent

La progression des prix de l'immobilier ces trois derniers mois est très faible voire négative dans les plus grosses métropoles du pays, selon le dernier baromètre établi par Meilleurs Agents. Les villes moyennes résistent bien et attirent les habitants des plus grandes villes.

Les prix de l'immobilier ont tendance à stagner dans les grandes métropoles, selon le dernier baromètre de Meilleurs Agents relayé par Le Parisien. Le site a examiné les prix dans les 35 plus grosses villes du pays en établissant « un prix hybride entre celui des appartements et des maisons, pondéré en fonction du parc » précise le quotidien francilien. Bilan : sur les trois derniers mois, à Lille, Paris ou Nice, les prix ont fléchi de 0,4 %. Une tendance comparable est observée à Toulouse et Bordeaux (- 0,3 %). Lyon résiste avec une hausse de 0,4 %, selon le baromètre.

Baisse de 1 % à prévoir sur un an

Toutefois, dans d'autres villes, les prix affichent toujours une hausse pour ces trois derniers mois. C'est le cas à Nantes (+2,7 %), Strasbourg (+1,7 %) ou Rennes (+1 %). Le chômage y est limité et la démographie se maintient dans ces zones-là, ce qui peut expliquer ces chiffres. Toutefois, la tendance pourrait être à la baisse dans les prochains mois. Au niveau national, Meilleurs Agents s'attend à une diminution de 1 % sur un an, jusqu'en septembre 2021.

La demande s'effrite et la pandémie de Covid-19 est passée par là. Aujourd'hui, il n'y a plus que 6 % d'acheteurs de plus que de vendeurs. Cela faisait bien longtemps que la tension immobilière n'était pas aussi palpable.

Les villes moyennes résistent

Les habitants des métropoles rêvent de villes plus petites et 400 000 d'entre eux souhaitent trouver un logement dans une ville moyenne, d'après le baromètre 2020 des Villes de France. Selon Meilleurs Agents, le plus beau potentiel immobilier est affiché par Angers (2 456 euros/m2), Reims (2 255 euros/m2) et Clermont-Ferrand (1 896 euros/m²).