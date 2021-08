Immobilier : les pièges des nouvelles primes à la rénovation énergétique

Le Revenu vous aide à vous y retrouver dans la jungle des aides à la rénovation énergétique. (© Gilles Tronel)

Certaines primes pour les foyers effectuant des travaux d'économie d'énergie ont été rabotées depuis cet été. Nos explications.

Il n'était déjà pas facile de s'orienter dans les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique, aux appellations diverses : «coups de pouce», certificats d'économies d'énergie (CEE), MaPrimeRénov', «éco-PTZ».

Labyrinthe

Mais les conditions et certaines bonifications ont encore changé depuis le 1er juillet. Le gouvernement veut flécher les dépenses vers celles qui sont les plus efficaces pour les économies d'énergie, et réduire les effets d'aubaine devant la multiplication des fraudes et des arnaques.

Avant de vous lancer dans des travaux, vérifiez d'abord votre profil de contribuable. Quatre catégories ont été créées, correspondant à un code couleur (bleu, jaune, violet, rose), du foyer le plus modeste (bleu) au plus aisé / taxé (rose). Ces subventions peuvent être réduites à zéro pour un foyer fortement imposé, parfois dès le profil violet.

Cumul possible

Les trois grandes catégories d'aides à la rénovation énergétique peuvent se cumuler : l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), les certificats d'économie d'énergie (CEE) et MaPrimeRénov', qui remplace, depuis l'an dernier, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite).

L'éco-PTZ permet d'emprunter de 7.000 à 30.000 euros sans intérêts pour financer des travaux d'économie d'énergie dans une résidence principale. Ce crédit est accessible à tous les