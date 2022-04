Immobilier : les parkings se vendent et se louent de plus en plus cher en Ile-de-France... sauf à Paris

A cause du développement du télétravail, les prix des parkings baissent depuis un an à Paris. Photo d'illustration. (Tama66 / Pixabay)

Les prix des parkings à la location ou à l'achat baissent dans une majorité des arrondissements de Paris depuis un an alors qu'ils augmentent en Ile-de-France, selon une étude de Monsieur Parking.

Que ce soit à la location ou à l'achat, le prix des places de parking est en forte hausse en Ile-de-France mais reste au même niveau à Paris, selon le baromètre de Monsieur Parking repérée par Le Parisien lundi 18 avril 2022.

Quand on regarde en Seine-Saint-Denis, les prix de locations de parkings ont augmenté de 3,3 % à Aubervilliers et de 2,88 % à Saint-Denis. Mais les plus fortes hausses se situent dans les départements où l'on trouve des locations plus accessibles, soit les Yvelines, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne avec une augmentation moyenne de 5 % en un an. La ville la plus chère est Neuilly-sur-Seine (142 €/ mois) et la moins onéreuse est Lieusaint (20 €/mois), selon Monsieur Parking.

A Paris, "le marché est resté calme"

Pour acheter un parking, il faut compter débourser 5 297 € à Clermont (Oise) contre 28 020 € à Neuilly-sur-Seine.

Dans Paris, les prix à la location reculent dans onze des vingt arrondissements. Les tarifs ont baissé d'environ 1,5 % en un an. "Le marché est resté calme en termes de demandes de places, surtout dans les quartiers d’affaires, en raison du recours au télétravail" , a analysé directeur général de Monsieur Parking Charles Gérard. Par ailleurs, il rappelle que "la capitale a perdu 10 % de ses habitants en dix ans, selon l’Insee" .

49 000 € un parking dans le VIe

Pour louer une place, il faut compter 210 € par mois dans le IIe et 162 € dans le IXe. A l'inverse, les prix ont connu une hausse dans six arrondissements : les IVe, Xe, XIIIe, XIVe, XVIe, XIXe.

Cette tendance se confirme sur le marché à l'achat. Les parkings se vendent moins cher depuis un an dans treize arrondissements. En moyenne, il faut payer 20 000 € pour en acquérir un dans le XIIIe arrondissement et plus de 30 000 € dans dix arrondissements dont le VIIe (46 152 €), le XVIe (46 725 €), le VIe (49 136 €).