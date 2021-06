Immobilier : les moins de 35 ans ont toujours envie de vivre et d'acheter à Paris

Les jeunes actifs sont 48 % à vouloir vivre dans la capitale pour les opportunités professionnelles et les possibilités de sorties et de rencontres. (illustration) (Pixabay / Free-Photos)

Malgré le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 et ses confinements, un sondage révèle que 48 % des moins de 35 ans veulent toujours vivre à Paris. Les raisons évoquées sont à la fois l'offre de restauration, la possibilité de sorties culturelles variées mais aussi le domaine professionnel qui propose davantage d'opportunités que d'autres régions de l'Hexagone.

Si certains habitants ont souhaité quitter Paris pour aller s'installer en province, marqués par les différentes périodes de confinement, la capitale française continue cependant d'attirer, en particulier chez les jeunes. C'est ce que révèle un sondage réalisé par Opinionway pour la start-up Virgil, qui aide au financement d'un premier achat, rapporte Le Parisien.

Rencontres et opportunités professionnelles

Ainsi, 48 % des moins de 35 ans déclarent vouloir vivre à Paris. « Dans les motivations, on retrouve beaucoup de ce qui fait l'essence de la jeunesse, à savoir les sorties culturelles au sens large et l'offre de restauration », explique Saskia Fiszel, cogérante de Virgil. « Bref, tout ce qui favorise les rencontres. »

« Mais il y a aussi des raisons professionnelles », poursuit la professionnelle. « D'une part les opportunités sont plus nombreuses que dans la Creuse... Mais Paris permet aussi de créer et d'étendre son réseau. On le voit d'ailleurs dans les chiffres, puisque 30 % des moins de 35 ans sont réfractaires au 100 % télétravail. »

Un marché immobilier plus souple

Ces différents facteurs expliquent donc pourquoi la proportion des jeunes souhaitant vivre à Paris est de 48 %, là où elle n'atteint que 28 % en prenant l'ensemble de la population française en compte. Parmi ces jeunes qui sont encore locataires, 85 % aimeraient devenir propriétaires à Paris. Et de ce côté-là, la pandémie a eu un impact positif.

« Avant 2020, il fallait payer au prix et dans les 24 heures mais aujourd'hui, les jeunes actifs ont compris qu'ils pouvaient négocier et surtout prendre plus temps pour se décider », explique la confondatrice de la start-up immobilière. « C'est pourquoi, bon nombre d'entre eux se sont lancés ces derniers mois. »