Immobilier : les meilleures stations balnéaires pour investir en bord de mer

Saint-Tropez fait partie des stations balnéaires où les prix de l'immobilier sont les plus élevés. (illustration) (Pixabay / shogun)

Alors que le marché de l'immobilier peine à rebondir un peu partout en France, investir dans les valeurs sûres semble être plus prudent. Les stations balnéaires en font partie. Alors que les prix ont baissé de 1,8 % en un an au niveau national, dans ces zones, ils ont augmenté de 1,1 % en 2024 et même de 13,3 % en trois ans. Cette tendance cache cependant d’importantes disparités. Voici donc les stations balnéaires les plus intéressantes pour investir, selon Se Loger .

Ramatuelle, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Saint-Tropez : les plus chères

Les endroits les plus réputés offrent les meilleures perspectives de rentabilité même si le budget d'acquisition est conséquent en raison de prix élevés. Il s'agit « d'investissements solides en raison de leur prestige et de la demande continue » , indique la plateforme spécialisée. Dans ces stations balnéaires, les prix ont tendance à augmenter, un facteur important pour espérer une plus-value.

Ainsi, alors que le prix moyen d’un bien près de la plage était en juillet 2024 de 4 943 €/m², il est plutôt conseillé d’investir sur la côte d’atlantique, où les prix ont augmenté de 2,2 % en un an (5 338 €/m²) et en PACA, où les prix ont augmenté de 1,1 % en un an et de 6,2 % en deux ans (6 251 €/m²).

Dans le détail, les trois stations balnéaires les plus chères du pays, toutes situées en PACA, affichent une demande toujours continue : Ramatuelle (16 948 €/m²), Saint-Jean-Cap-Ferrat (16 416 €/m²) et Saint-Tropez (14 656 €/m²). Moins chères, deux stations balnéaires de la côte atlantique valent aussi toujours le coup pour des investissements immobiliers : Lège-Cap-Ferret (11 565 €/m²) et Les Portes-en-Ré (10 497 €/m²).

La proximité de la plage : un critère crucial

Pour les budgets serrés, trois autres secteurs sont plus abordables mais l'évolution des prix est moins favorable. Il s'agit de La Manche (-0,6 % en un an), de la Bretagne (-0,9 %) et du Languedoc-Roussillon (+1 %, mais -3,5 % en un an sur les maisons). Localement, certaines stations, moins chères que celles de l’Atlantique ou de la PACA, sont toutefois intéressantes pour les investisseurs : Le Touquet-Paris-Plage (9 225 €/m²), Deauville (7 207 €/m²) sur la Manche et Larmor-Baden (6 731 €/m²) et La Trinité-sur-Mer (6 518 €/m²) en Bretagne.

C’est d’ailleurs dans la Manche que l’on trouve la ville la moins chère du littoral français : Geffosses, à 1 809 €/m². Enfin, en Corse, on peut noter les stations balnéaires de Corbara et de Pianottoli-Caldarello, à respectivement 8 032 €/m² et 7 366 €/m².

Quelle que soit la région, il est essentiel de prendre en compte de nombreux facteurs avant d'investir, en priorité la proximité à la plage, la structure du parc immobilier et le niveau d'urbanisation.