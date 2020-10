Immobilier : Les maisons ont du succès en région parisienne et dans l'Oise

Les prix des maisons ont augmenté en Ile-de-France et dans l'Oise ces trois derniers mois (illustration). (Pixabay / Harry Strauss)

Les maisons avec jardin sont actuellement très recherchées en Ile-de-France. Les prix ont ainsi augmenté en trois mois dans certains départements comme le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis. L'Oise, dans la région voisine, n'est également pas épargnée par le phénomène.

Les candidats à la propriété sont tentés par plus de verdure et d'espace. Les maisons avec jardin rencontrent un grand succès notamment depuis le déconfinement et la mise en place du télétravail. A tel point que les prix augmentent dans les départements d'Ile-de-France et de l'Oise (Hauts-de-France), selon un baromètre établi par MeilleursAgents et relayé par Le Parisien.

En trois ans, les prix ont par exemple augmenté de 22 % à Maisons-Alfort et de 20 % à Villejuif dans le Val-de-Marne. A Montreuil (Seine-Saint-Denis), les prix ont grimpé de 17,7 %.

Tous les départements franciliens en hausse

Tous les départements franciliens sont concernés par cette hausse, visible également depuis le déconfinement. Sur les trois derniers mois, elle est de 0,3 % dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, 0,7 % dans le Val-de-Marne et le Val-d'Oise et même 0,8 % en Seine-Saint-Denis. Dans ce département, que ce soit à Saint-Denis, Bobigny ou Le Raincy, les prix ont grimpé de 0,9 %. « Pour moins de 3 000 euros le mètre carré, vous pouvez être propriétaire d'une maison avec jardin », décrypte auprès du quotidien francilien Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents.

La hausse est moins franche dans les villes les plus cossues des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne avec respectivement 0,4 % et 0, 6 % d'augmentation.

L'Oise a le vent en poupe

Après le confinement, le Val-d'Oise, lui, a profité d'un regain d'intérêt. Dans les trois derniers mois, les prix ont progressé de 0,7 % à Bezons et Montmagny. L'Essonne suit de près avec des hausses comparables. Alors que le département de la Seine-et-Marne aurait pu être une cible idéale pour ceux qui étaient en recherche d'un jardin après le confinement, les prix n'ont finalement progressé que de l'ordre de 0,2 %.

Mais le grand gagnant du déconfinement est l'Oise. Durant les trois derniers mois, le prix du mètre carré a augmenté de 1,3 % sur l'ensemble du département. « A voir après si cette tendance s'inscrit dans la durée notamment avec la crise sanitaire qui continue et les plans sociaux qui se succèdent », s'interroge toutefois Thomas Lefebvre.