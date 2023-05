Immobilier : les logements dotés d'un espace extérieur épargnés par la baisse des prix

La présence d'un espace extérieur, qu'il s'agisse d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin, peut faire toute la différence. (Photo d'illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

À l'image de Paris et de Lyon, où le prix du mètre carré a chuté de 5,1 % et de 3,1 % en un an, le marché immobilier n'est pas favorable aux propriétaires souhaitant vendre leur bien. Pourtant, certaines spécificités de logements représentent des avantages qui évitent de revoir son prix de vente à la baisse lors des négociations.

Le marché immobilier est à la peine côté vendeur mais certains biens tirent toujours leur épingle du jeu. Selon une étude de Meilleurs Agents publiée lundi 22 mai 2023, la présence d'un espace extérieur représente toujours un avantage considérable qui permet de tenir tête aux acheteurs concernant le prix, rapportent Les Échos .

Une hausse atténuée en 2023

Ainsi, si le prix du mètre carré est en baisse de 5,1 % à Paris ou de 3,1 % à Lyon, il est globalement en hausse de 9,9 % dans les dix plus grandes métropoles françaises (hors Paris) quand le logement comprend un balcon ou une terrasse. La hausse est de 9,7 % quand on prend en compte les 50 plus grandes villes de l'Hexagone.

L'étude relativise tout de même ce constat. « Nous avions observé un réel engouement pour les balcons et les terrasses à partir du début d'année 2021, dans un contexte post-crise sanitaire » , explique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. Mais l'effet s'est atténué en 2023 : les logements possédant un balcon ou une terrasse ont tout de même vu leur prix augmenter en moyenne de 2 % sur un an.

Jardin et piscine, les atouts ultimes

L'avantage d'avoir un espace extérieur est surtout déterminant dans les villes du sud où les acheteurs, souvent des secundo accédants, cherchent l'ensoleillement. À Montpellier ou Nice, une terrasse fait monter le prix au mètre carré d'un logement de 9,8 % et 10 % respectivement. À Marseille, la hausse est de 15,4 %. Cet atout se ressent moins dans la moitié nord : la hausse n'est « que » de 4,6 % à Rennes et de 6,3 % à Lille.

Concernant les maisons, la présence d'un extérieur reste déterminante. Dans les 50 plus grandes villes de France, une maison avec jardin voit son prix au mètre carré augmenter en moyenne de 4,2 % par rapport à un bien sans extérieur. La différence est d'autant plus grande que la possibilité d'avoir un jardin est rare. Ainsi, à Paris, la prime au jardin est de 7,9 %. Enfin, dernier atout indéniable : la piscine, qui fait grimper le prix du mètre carré en moyenne de 7,6 %.