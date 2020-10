Immobilier. Les Français touchés par le manque d'espace

C'est à Paris où le manque d'espace se fait le plus sentir. (Pixabay / Free-Photos)

Les Français aimeraient plus d'espace. Quatre familles sur dix en France ne disposent pas d'une chambre par enfant et 58 % des personnes habitant un appartement souhaiteraient vivre dans une maison selon le baromètre Qualitel-Ipsos.

Les Français manquent d'espace quand ils sont chez eux. C'est l'enseignement que l'on peut tirer de la quatrième édition du baromètre Qualitel-Ipsos sur l'habitat idéal, rapporte Le Parisien. Le manque d'espace peut être cruel pour la génération des 25-34 ans. Alors qu'ils attendent 111 m² pour être bien, ils ne peuvent avoir que 20 m² de moins. Dans cette tranche d'âge, les Français ont deux fois moins d'espace par personne que les plus de 60 ans : 37 m² contre 64 m² pour leurs aînés.

Des enfants dans les mêmes chambres

Le logement des familles est problématique. 41 % d'entre elles avec au moins deux enfants ne peuvent pas donner à chacun une chambre. C'est pourtant quelque chose que les parents souhaitent en priorité à 86 %, devant posséder un jardin et des toilettes séparées de la salle de bain (82 % ex-aequo), précise Le Parisien.

Sans surprise, c'est à Paris où le manque d'espace se fait le plus sentir. Les 25-34 ans obtiennent 30 m² par personne en moyenne contre 39 m² pour la France entière, mais ils n'en ont plus que 28 m² quand arrivent les enfants, précise le quotidien. L'espace se libère à leur départ : 34 m² pour les 45-59 ans et 52 m² pour les 60 ans et plus.

La contrainte de l'appartement

L'appartement est un choix par défaut pour les Français. 58 % des personnes habitant ce type de logement souhaiteraient déménager dans une maison. Disposant d'une plus petite surface, ils sont 70 % à vouloir une pièce en plus contre 43 % pour ceux habitant une maison.

Avec la crise sanitaire du coronavirus, le télétravail s'est répandu. Un dispositif qu'il n'est pas facile d'adapter à la réalité. En effet, quatre Français sur dix n'ont pas à leur domicile de bureau ou de coin bureau. A ce titre, ils sont plus d'un tiers à estimer qu'ils ne peuvent assurer une mission de télétravail (34 %).