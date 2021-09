Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour réussir son achat

« Le critère qui fait le prix, c'est l'adresse », estime Stéphane Plaza. (Pixabay / Geralt)

Avant d'acheter, il y a plusieurs réflexes à avoir. Budget disponible, secteurs à privilégier, création d'alertes pour les annonces, connaître les prix du marché, Stéphane Plaza distille ses conseils.

L'immobilier en France se porte bien et les acheteurs peuvent profiter de taux d'intérêt au plus bas. Mais avant de se lancer, mieux vaut se préparer et vérifier un certain nombre de points, explique Stéphane Plaza sur le site de RTL.

Se fixer un budget réaliste

Première chose à faire : connaître son budget en consultant sa banque ou un courtier. Dans un deuxième temps, il faut cibler un secteur en étudiant les prix du marché. Consulter les annonces ne suffit pas, pour connaître le prix réel vendu, il faut se tourner vers les notaires ou les agences immobilières.

Il faut ensuite consulter les annonces et mieux, créer des alertes en renseignant sur les plateformes les critères recherchés. Il ne faut pas hésiter à créer une boîte mail commune pour que l'ensemble du foyer puisse y accéder.

Privilégier les transports

L'acheteur doit aussi faire un choix entre neuf ou ancien. Les logements anciens ont l'avantage de se situer souvent en centre-ville mais peuvent nécessiter des travaux et les frais de notaires sont plus élevés, de l'ordre de 8 % contre 2 à 3 % pour le neuf. Les logements neuf sont souvent mieux isolés, habitables immédiatement et bénéficient de normes plus récentes.

Concernant le secteur, Stéphane Plaza est catégorique : il faut donner la priorité aux transports et aux commerces de proximité. « Le critère qui fait le prix, c'est l'adresse », explique le célèbre agent immobilier. D'autres critères sont cependant à ne pas négliger : l'exposition, la qualité du bien, son étage, la présence d'un ascenseur, d'un garage etc.