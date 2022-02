Immobilier : les astuces pour vendre plus vite au printemps

Le printemps est la saison idéale pour mettre en valeur son extérieur. (© DR)

Durant deux ans, le marché immobilier n’a pas connu de creux dans l’année, tout s'est vendu à un rythme effréné. Mais en 2022, les ventes reprendraient un rythme plus saisonnier, selon les Notaires du Grand Paris. Nos conseils pour bien vendre selon les saisons.

Hormis les impératifs de la vie, on peut choisir de vendre à un moment ou à autre de l’année.

Le printemps est la saison où le marché repart de plus belle comme la nature. Les acheteurs sont plus nombreux à se mettre à la recherche du logement idéal. Profitez-en et mettez toutes les chances de votre côté.

Le printemps, idéal pour vendre les maisons avec jardin

Une fois l’hiver terminé, le marché se réactive, les visites repartent. Leur nombre augmente sensiblement car les projets de déménagement ont mûri durant l’hiver. Les familles se décident à changer d’habitation à cette période pour être dans leur nouveau logement dès la prochaine rentrée des classes. C’est le moment d’en profiter vous aussi pour vendre.

Pour sortir du lot, il faut vous démarquer. Le B-A BA est de présenter un logement rangé et clair, il attirera toujours plus les acheteurs qu’un deux-pièces encombré de bibelots et aux peintures murales ternes et jaunies. Cela vaut pour toutes les saisons de l’année, mais au printemps la concurrence est plus intense.

Mettre l’espace et la clarté en valeur

Le deuxième trimestre est la période idéale pour mettre sur le marché votre maison avec jardin ou votre appartement avec terrasse ou balcon. Ces extérieurs ont pris un intérêt supplémentaire depuis les confinements imposés par la crise de la Covid. Quelques astuces peuvent déclencher un coup