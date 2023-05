Immobilier : le marché du neuf en chute libre, les promoteurs en appellent au gouvernement

Le marché est impacté par de nombreux facteurs, comme le nombre de permis de construire, le coût des matériaux et la solvabilité des investisseurs. (Photo d'illustration) (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) s'est alarmée jeudi 25 mai 2023 de la situation concernant le secteur du logement neuf en France. Elle demande des mesures d'urgence pour relancer rapidement le marché, qui souffre des mesures récentes sur le taux d'endettement et de la chute des permis de construire délivrés sur le territoire.

Les promoteurs immobiliers sont inquiets : le marché du logement neuf s'effondre, avec seulement 16 912 programmes commerciaux lancés en France au premier trimestre 2023. Ce nombre, le plus bas enregistré depuis 2010, a été dévoilé jeudi 25 mai 2023 lors d'une conférence de presse de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), rapporte Capital .

Des mesures d'urgence demandées à l'État

Les ventes aux investisseurs particuliers ont en outre reculé de 52,3 %. Étant donné que ces derniers sont souvent le point de départ du lancement des programmes de construction neuve, l'impact est grand. « La filière du logement neuf accumule désormais des difficultés inextricables sur l’offre et sur la demande » , a résumé la FPI, réclamant au gouvernement des « mesures d'urgence » .

En effet, les causes de cette chute de la production sont multifactorielles. La chute du nombre d'attribution de permis de construire et la hausse notable du coût des matériaux en sont les principales raisons. D'ailleurs, les ventes totales de logement présentent la même courbe descendante et ont reculé de 25 % début 2023 par rapport au dernier trimestre de l'année 2022.

Un taux d'endettement limitant

Lors de sa conférence de presse, la FPI a également tenu à pointer du doigt l'impact des règles promulguées début 2022 par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF). Celles-ci limitent le taux d'endettement des personnes désirant emprunter à 35 %, empêchant ainsi à de nombreux particuliers la souscription d'un crédit pour l'achat d'un bien immobilier.

« Ces mesures, qui avaient été prises alors que la demande de logements était forte et soutenue, s’avèrent, avec le retournement du marché, totalement contre-productives , a déploré le président de la FPI. Il est vital de revenir sur ces décisions pour éviter de s’enfoncer encore plus dans la crise. »