Immobilier : économisez (beaucoup) d'impôts en passant de la location nue au meublé

Il peut être plus intéressant de louer un meublé pour des raisons fiscales. (© Shutterstock)

Pour payer moins d'impôts en toute légalité, basculer d'une location vide à une location meublée peut être très efficace ! Explications et conditions pour en profiter.

Propriétaires bailleurs, c'est la rentrée et vous vous interrogez sur l'opportunité de transformer votre bail de location nue en location meublée afin de réduire vos impôts.

En termes de rendement, si le logement se situe dans une zone où y a une demande de meublés (ville touristique ou étudiante par exemple), vous ne prenez pas trop de risques.

Au contraire, vous profiterez d'un bail plus souple, de loyers plus élevés et surtout d'une fiscalité allégée. En effet, en louant votre logement meublé vos revenus ne seront plus soumis au régime fiscal pénalisant des revenus fonciers, mais taxés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ce qui est beaucoup plus avantageux.

Abattement de 50% ou...

Premier atout fiscal du meublé : si les revenus perçus de la location ne dépassent pas 72.600 euros par an, vous bénéficiez automatiquement d'un abattement forfaitaire de 50% sur vos loyers, contre seulement, rappelons-le, 30% pour le classique micro-foncier. Le micro-BIC a, en outre, le mérite de la simplicité.

Vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité recensant l'ensemble de vos charges. Il vous suffit d'indiquer les revenus encaissés et le fisc se charge de déduire automatiquement l'abattement. Les revenus de la location doivent être déclarés sur le formulaire 2042 C PRO dédié aux revenus des professions non salariées.

