Immobilier : deux notaires valent-ils mieux qu'un pour les futurs propriétaires ?

Vous avez trouvé la maison ou l'appartement que vous cherchiez ? Vous êtes maintenant confronté à un nouveau dilemme : faut-il choisir le même notaire que le vendeur, ou en prendre un autre ?

Le passage chez le notaire est un grand moment dans la vie d'un acheteur immobilier. Incontournable, cette étape permet de concrétiser son rêve de devenir propriétaire, mais également d'obtenir bon nombre de conseils. Pour gagner en temps et en simplicité, et ainsi récupérer plus vite les clés de son nouveau chez soi, il peut parfois être tentant de prendre le même notaire que le vendeur du bien immobilier. Mais est-ce vraiment une si bonne idée ? Faisons le point.

Les bonnes raisons de choisir son propre notaire

Le notaire est un partenaire incontournable des vendeurs et des acheteurs lors d'une vente immobilière. Ce professionnel est en charge de collecter et de vérifier l'ensemble des documents nécessaires, puis de rédiger et d'authentifier l'acte de vente signé par les parties prenantes. Plus encore : le notaire a un rôle de conseil auprès des vendeurs et des acheteurs, et répond à leurs nombreuses questions quant au déroulé d'une vente, aux clauses à insérer et à la sécurité de la transaction.

Une question se pose alors lorsque l'on est acheteur : faut-il choisir le même notaire que le vendeur, ou prendre le sien ? L'avantage d'opter pour un notaire unique est de gagner en temps et en simplicité, dans un contexte où l'on est souvent pressé de récupérer les clés de son futur chez soi. Cependant, choisir de prendre un autre notaire en tant qu'acheteur peut permettre une meilleure prise en compte de ses propres intérêts.

En ayant son propre notaire, le futur propriétaire s'assure de l'impartialité des conseils donnés et obtient une seconde appréciation sur la rédaction du contrat et sur les clauses insérées. En cas d'achat immobilier dans une autre ville, avoir son propre notaire permet également de pouvoir prendre rendez-vous plus facilement afin de poser ses questions relatives à l'acquisition du nouveau bien immobilier de vive voix.

Prendre deux notaires au lieu d'un, cela coûte-t-il plus cher ?

En préférant choisir leur propre notaire, certains acheteurs craignent d'avoir à régler des frais plus importants afin de rémunérer les deux professionnels travaillant sur le même dossier. Il n'en est rien : lorsque les deux notaires sont présents pour la signature de l'acte authentique de vente, le montant des honoraires ne change pas. Les frais de notaire , qui sont en règle générale à la charge de l'acheteur, sont identiques dans les deux hypothèses.

Pour rappel, les frais de notaire représentent environ 7 à 8 % du prix d'achat d'une maison un d'un appartement ancien, et de 2 à 3 % pour un logement neuf. Des simulateurs permettent d'en obtenir une première estimation en fonction de son projet. La plupart de ces frais sont contraints et correspondent à diverses taxes. Une négociation reste néanmoins possible, mais difficile, dans la limite de la rémunération du notaire, qui équivaut à environ 10 % du total des frais.

Vous n'avez pas encore de notaire ? Pour trouver la personne idéale pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet d'achat immobilier, il est possible de faire marcher son réseau, et d'en choisir un par recommandation. Si cela n'est pas envisageable, il existe un annuaire de notaires consultable directement sur le site des notaires de France. Il ne vous restera plus qu'à en contacter un et à faire la liste des questions que vous souhaitez lui poser lors de votre premier rendez-vous.