Immobilier : des logements à prix cassés proposés aux enchères à Bordeaux

Des appartements et des maisons sont proposés aux enchères près de Bordeaux. (QuinceCreative / Pixabay)

Des biens saisis par la justice sont proposés aux enchères dans la région bordelaise. L'occasion d'acquérir un appartement ou une maison à des prix défiant ceux du marché immobilier en Gironde.

C’est peut-être l’occasion de faire une bonne affaire si vous habitez dans la région bordelaise. Plusieurs biens immobiliers, saisis par la justice, vont être proposés à la vente par le biais d’enchères ces prochaines semaines dans la capitale girondine, rapporte Actu Bordeaux . Appartements, fonds de commerce, parking… l’offre est diversifiée mais ce sont surtout les prix de départ affichés qui séduisent.

Des maisons près de Bordeaux

Ainsi, le tribunal judiciaire va proposer le 19 mai prochain un appartement T2 place des Capucins, en plein centre-ville. Il est possible de visiter le logement en amont les 28 avril et 3 mai, afin de découvrir ce deux-pièces disposant d’une chambre en mezzanine. Mise à prix : 54 000 euros. Un T4 situé à Talence, disposant d’une cave, est quant à lui proposé à 30 000 euros.

Autre pépite de ces enchères publiques : une maison divisée en deux appartements de 60 m2 et 45 m2 environ, avec parking. Celle-ci se trouve au Haillan, dans l’agglomération de Bordeaux, et présente un prix de départ de 170 000 euros. A Libourne, c’est une maison de 165 m2 qui attend les acheteurs. Elle comprend une cuisine, un séjour, une salle à manger, quatre chambres dont une avec salle de bains, une salle d’eau, un palier par lequel on accède à une extension avec pièce, un bureau, un sous-sol et une ancienne maison sur la parcelle. Elle est actuellement habitée.

