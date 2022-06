Immobilier : dans quels départements déménagent les Parisiens qui quittent la capitale ?

54,1 % des Parisiens interrogés par SeLoger aimeraient bien quitter la capitale. (Pixabay / Free-Photos)

Les Parisiens sont les Français qui semblent les plus pressés de quitter leur lieu de vie pour un autre. Leur choix se porte avant tout sur la petite et la grande couronne parisienne selon une étude de SeLoger. En province, les biens convoités se trouvent dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et la Gironde.

La crise sanitaire a fait émerger des nouvelles tendances dans l'immobilier. Les urbains sont en recherche de plus grands espaces et de terrain. Les Parisiens font partie des Français qui ont la bougeotte. Mais pour aller où ? SeLoger s'est posé la question.

Partir... mais pas loin

54,1 % des Parisiens interrogés aimeraient bien quitter la capitale selon l'étude de SeLoger. Une proportion à mettre en vis-à-vis du désir des Français de quitter leur département. Ils ne sont que 40,1 % à vouloir le faire.

Les Parisiens ont donc un plus grand désir de nouveauté. Toutefois, ils ne vont pas loin. « La moitié oriente ses recherches en petite et grande couronne » , précise Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques pour SeLoger et MeilleursAgents.

Une poussée de la grande couronne

Dans le détail, le top 3 des destinations des Parisiens est : les Hauts-de-Seine (42 %), le Val-de-Marne (20 %) et la Seine-Saint-Denis (17 %). Toutefois, la part de recherches de biens dans ces départements est en recul depuis la crise sanitaire de respectivement 2 %, 3 % et 15 %. C'est la grande couronne qui en profite. L'augmentation des recherches est de 23 % en Seine-et-Marne, 35 % dans les Yvelines et 58 % dans le Val-d’Oise.

Quand les Parisiens quittent l'Ile-de-France pour la province, leur choix se porte sur Nice, Marseille et Bordeaux. 9 % des recherches sur SeLoger concernent les Alpes-Maritimes, 8 % concernent les Bouches-du-Rhône et 7 % la Gironde. A noter que trois départements sont en forte progression. Les recherches depuis Paris ont progressé de 96 % pour l’Hérault, de 78 % pour la Haute-Savoie 78 %, et de 66 % pour le Morbihan.