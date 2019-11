Immobilier : dans cette grande ville francilienne, le neuf est moins cher que l'ancien

Si le prix des logements neufs est en moyenne 20% supérieur à celui des biens dans l'ancien en Ile-de-France, Montreuil fait figure d'exception. Dans la ville de Seine-Saint-Denis, l'ancien est ainsi 3% plus cher que le neuf.

Le prix moyen dans l'immobilier neuf (hors maisons individuelles) en Ile-de-France dans les villes de plus de 60 000 habitants atteint 6 497 euros/m². Il est ainsi est 20% supérieur à celui pratiqué dans l'ancien, selon le baromètre du Laboratoire de l'Immobilier relayé par BFM Immo.

Il y a cependant des exceptions. Parmi elles, Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui est la seule grande ville de la région où le neuf est moins cher que l'ancien (- 3%).

L'écart entre neuf et ancien se resserre dans les zones tendues

Un logement neuf à Montreuil coûte en moyenne 5 755 euros/m² contre 5 976 pour un logement ancien, selon le baromètre de novembre de LPI-SeLoger. Il s'agit d'un cas unique en Ile-de-France mais l'écart de prix entre neuf et ancien a tendance à se réduire dans d'autres villes. A Saint-Denis, l'une des villes les plus abordables pour obtenir un logement neuf, l'écart n'est ainsi que de 8%.

Plus la ville se situe en zone tendue, avec peu d'offres et une forte demande, plus l'écart entre neuf et ancien se resserre, analyse BFM Immo. On observe le phénomène à Paris bien sûr, où l'écart est de 14%, mais aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) où l'écart est actuellement de 16%. A l'inverse, Drancy (Seine-Saint-Denis) ou Argenteuil (Val-d'Oise) affiche une différence de prix bien supérieure à la moyenne, respectivement de 35% et 27%.

Dans le neuf, sans surprise, c'est à Paris que le prix moyen est le plus élevé (quasiment 12 500 euros/m²), suivi par Levallois Perret (11 541 euros) et Issy-les-Moulineaux (8 810 euros). A l'autre bout du classement, Epinay-sur-Seine (3 422 euros/m²), Evry (3 454 euros) et Sarcelles (3 508 euros) sont les grandes villes les moins chères de la région.