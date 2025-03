Immobilier : comment bien investir à horizon 2030 ?

Evolution des modes constructifs, nouveaux usages, défi climatique…de nouveaux modèles apparaissent dans l’immobilier. Comment anticiper et faire les meilleurs choix pour investir durable et responsable ? Eric Groven (SG France, Sogeprom) et Christian de Kerangal (IEIF) partagent leurs analyses dans l’émission Figaro immo, animée par Olivier Marin.

Le programme Figaro Immo est diffusé sur la chaîne Figaro TV (canal 34 de la TNT et toutes les box des opérateurs), lefigaro.fr, figaro immobilier et la plateforme de TF1 .

Eric Groven , directeur immobilier SG France, président de Sogeprom

Christian de Kerangal, directeur général de L’IEIF (Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière)

La vidéo intégrale de l'émission

Transformation des modèles

Les acteurs de la fabrique de la ville doivent s’adapter aux normes environnementales, tenir compte des nouveaux usages, réinventer de lieux de vie et produire des logements abordables.

Les principaux enseignements du Livre Blanc sur l’avenir des promoteurs immobiliers en France (près de 500 entretiens ont été menés). Transformations des modèles économiques, de la production immobilière et des compétences.

Au cours de l'émission sont présentées des opérations immobilières emblématiques que ce soit sur le mode constructif, l’utilisation de matériaux vertueux, l’anticipation des nouveaux usages, la mixité, la réversibilité (prévoir en amont le changement de destination. Ex : bureaux / logements).

Le rôle de L’Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière

Les principales études, le tableau de bord de l’immobilier en France

La fin d’un cycle immobilier. Les dispositifs d'investissement locatif, les zones, les secteurs où investir dans l’immobilier, les règles d’or à privilégier.