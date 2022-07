Immobilier : ces villes dans lesquelles les prix des biens n’ont quasiment pas augmenté

Les taux bancaires ont connu des niveaux historiquement bas et ont ainsi favorisé l’accès à la propriété de nombreux foyers. (Pixabay / Schluesseldienst)

Les prix de l’immobilier ont augmenté dans de nombreuses villes de France métropolitaine, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Mais dans certaines grandes villes, cette hausse a été contenue. A Paris, par exemple, les prix ont même baissé.

Les prix de l’immobilier ne cessent de grimper. La tendance est confirmée par la dernière note de conjoncture, publiée par les notaires durant l’été 2022. Ils ont ainsi progressé de 4,7% pour les appartements entre le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2022, et de 9,3% pour les maisons en France Métropolitaine, rapporte Capital .

En excluant l’Ile-de-France, ces chiffres sont encore plus importants : +7,8% pour les appartements et +10% pour les maisons. Des hausses qui peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs : envie de déménager, de changer de cadre de vie, souvent exacerbés par la pandémie liée au Covid-19.

Hausse contenue dans certaines grandes villes

En plus, les taux bancaires ont connu des niveaux historiquement bas et ont ainsi favorisé l’accès à la propriété de nombreux foyers. Les prix ont augmenté de 16,7% en un an à Mulhouse et de 23,2% à Bourges. Une hausse spectaculaire, en quelques mois seulement.

Mais toutes les villes n’ont pas connu une flambée des prix, notamment les grandes villes. À Paris, ils ont même baissé de 1,2%. Dans d’autres, la hausse a été modérée : +1% à Lyon et moins de 2% à Bordeaux et Toulouse.