Immobilier : augmentation des prix dans de nombreuses villes au quatrième trimestre 2021

Les prix dans l'immobilier ancien sont en hausse tandis que les volumes des ventes baissent. Photo d'illustration. (Tumisu / Pixabay)

Tandis que les notaires observent une lente décrue du nombre de transactions immobilières en matière de logements anciens depuis le début de l'année 2022, les prix sont toujours à la hausse. L'augmentation a été de 7,2% au quatrième trimestre 2021 sur une année avec une croissance plus significative encore pour les maisons (9,1%) contre 4,6% pour les appartements.

Après une année 2021 « anormale » , les Notaires de France constatent une stabilisation du nombre de transactions concernant des logements anciens. Ces cinq derniers mois, ils ont observé une lente décrue de ce volume. En revanche, du côté des prix, la tendance est toujours à la hausse, rapporte Le Dauphiné Libéré .

Une accalmie du nombre de transactions ces derniers mois

« Si les notaires ont pu constater une hausse des signatures d’avant-contrats en fin d’année, phénomène assez classique à cette période et qui se traduit dans les données de ventes observées, les mois de janvier et février auront été synonymes d’une accalmie avérée dans les offices notariaux qui se manifestera dans les mois à venir » , ont expliqué les Notaires de France.

Cette décrue pourrait se poursuivre dans les mois à venir, alimentée par l'inflation actuelle et les taux d'intérêt qui remontent. Les phénomènes génèrent au passage une augmentation du nombre de refus de prêts.

Des hausses significatives

Malgré cela, le marché est toujours « animé par les vendeurs » en raison d'une pénurie de biens à vendre, tirant toujours les prix vers le haut. Au quatrième trimestre 2021, cette augmentation était de 7,2% sur l'ensemble du territoire pour les logements anciens, de 9,1% pour les maisons et de 4,6% pour les appartements.

Du côté des appartements, la hausse la plus significative se trouve du côté de Metz avec 13,5%, mais aussi Saint-Etienne (11,8%), Besançon (11,7%), Nancy (10,3%), Dijon (9%), Strasbourg (4,3%) ou encore Lyon et Grenoble (3,1%). Les maisons individuelles ont quant à elles vu leur prix moyen augmenter de 12,4% à Saint-Etienne et son agglomération, de 8,3% à Lyon et son agglomération, de 7% à Grenoble et son agglomération mais aussi d'1,2% dans la métropole de Nancy.