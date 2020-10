Immobilier : À Sarcelles, les maisons sont prisées des acheteurs

Au 1er octobre, les quartiers qui ont été les plus prisés à Sarcelles étaient Le Village, Chauffour et Les Rosiers. (PIXABAY / nattanan23)

L'emballement autour de la demande pour les pavillons s'est déclaré à partir du mois d'août dernier et il a été accentué un phénomène qui était déjà présent dans la ville. La période de confinement pourrait également expliquer le désir d'espace des potentiels acquéreurs.

Les maisons de Sarcelles sont actuellement très prisées, dans cette commune du Val-d'Oise où seuls un peu moins de 18 % des logements sont des pavillons. La raison de cet engouement est étroitement liée au prix de l'immobilier, qui est le plus bas du département. « Plusieurs acquéreurs nous appellent pour ça, mais on n'a rien à leur proposer », explique un agent immobilier établi dans la ville et contacté par Le Parisien.

Des ventes en « 24 à 48 heures »

Le commercial explique que l'emballement de la demande pour ce type de biens s'est déclaré à partir du mois d'août dernier et qu'il a accentué un phénomène qui était déjà présent dans la ville. La période de confinement est également une explication à cette pénurie des ventes. « Tous les biens disponibles en vente depuis six-huit mois se sont vendus [...], parfois en 24-48 heures », déclare le responsable d'une agence immobilière située à Arnouville, une commune qui jouxte Sarcelles. « Les délais étaient avant [...] de l'ordre de deux ou trois semaines », ajoute-t-il.

Au 1er octobre, les quartiers qui ont été les plus prisés ont été Le Village, Chauffour et Les Rosiers. Le prix du mètre carré excédait 2 700 euros. À l'inverse, ceux qui ont été délaissés par les acheteurs potentiels étaient Anne-Frank, Les Flanades et Les Lochères, où le mètre carré était inférieur à 2 100 euros.

Modernisation de la Ville

La rénovation du Village serait l'une des causes de l'engouement autour de ce quartier. De nombreux chantiers sont en cours et la voirie est modernisée, explique l'agent immobilier de Sarcelles dont les propos sont relatés par le quotidien francilien. Ce dernier explique que 700 logements neufs pourraient avoir été créés dans la ville, d'ici 2022.