Immobilier à Paris : une baisse des prix enregistrée au mois de septembre

Une légère baisse des prix du marché immobilier a été constatée à Paris au mois de septembre. Celle-ci concerne davantage les grandes surfaces qui ne trouvent pas forcément preneurs à cette époque de l'année et peu les petites surfaces dont le prix au mètre carré accuse une baisse de seulement 0,1 %.

L'année 2020 ne verra pas les prix de l'immobilier parisien franchir la barre symbolique des 11 000 euros le mètre carré. Au mois de septembre, le prix de vente des logements parisiens est même en légère baisse de 0,5 % à 10 540 euros/m² selon les données communiquées par Meilleurs Agents. Mais attention, cela n'annonce pas une dégringolade des prix, précise Les Echos.

Faible baisse pour les petites surfaces

Fixé à 0,1 %, le recul du prix des petites surfaces est quasi indolore. Les loueurs de meublés Airbnb qui ont vu les touristes délaisser leurs logements mis en location ne sont pas décidés à vendre mais plutôt à se glisser dans le marché des locations longue durée. De plus, cela ne concerne que peu de logements. « Selon la mairie de Paris, les locations de ce type représentent 30 000 biens, soit seulement 2 % du parc de l'immobilier parisien », explique Pierre Vidal, responsable R & D chez Meilleurs Agents.

Le prix des surfaces plus grandes a, lui, baissé en moyenne de 0,9 %. Mais il s'agit d'une évolution saisonnière. A cette époque de l'année, ce type de bien n'est pas recherché, les acheteurs préférant faire leur transaction avant l'été pour emménager à la rentrée. « Cette année, le recul est un peu plus prononcé vu la conjoncture morose, mais cette évolution ne présage pas une baisse prolongée » commente Pierre Vidal.

Le boom des villes moyennes et dans la petite couronne

Autour de Paris, des « villes moyennes dynamiques comme Evreux, Chartres et dans le Perche, Nogent-le-Rotrou, deviennent des marchés de report pour les Parisiens », précise Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi. Pour chercher la verdure et l'espace, les Parisiens peuvent aussi regarder plus près. Dans la petite couronne parisienne, le marché se montre dynamique à Sartrouville (Yvelines), Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Etampes et Brunoy (Essonne).

La tendance visible à Paris l'est aussi, dans les mêmes proportions, dans la plupart des grandes villes de France comme à Nice, Montpellier, Bordeaux ou Lille selon les chiffres de Meilleurs Agents. Toutefois, les prix à Nantes, Rennes, Strasbourg ou encore Marseille sont à la hausse.