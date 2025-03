Immobilier à Paris : les prix vont enfin repartir à la hausse dans la capitale

Les prix de l'immobilier devraient grimper dans les mois à venir à Paris. (illustration) (Pignatta / Pixabay)

Les prix de l’immobilier devraient légèrement augmenter en Ile-de-France dans les mois à venir après une baisse quai continue depuis quatre ans. A Paris, après une pointe à 11 000 euros le m² en moyenne durant l’été 2020, les prix ont en effet chuté pour atteindre 9 480 euros en janvier 2025. En Ile-de-France, les prix ont baissé de 2 % durant l’année 2024, atteignant 6 090 euros du mètre carré. Mais la bascule est proche selon les Notaires du Grand Paris.

« Dans les prochains mois et d’après nos avant-contrats, la tendance s’inverserait avec une quasi généralisation d’une tendance haussière des prix en un an » , indiquent ces derniers dans un communiqué publié jeudi 27 mars et relayé par Capital . En mai prochain, ils anticipent ainsi un prix du m² à 9 630 euros dans la capitale, soit une hausse de 2,1 % sur un an. « Cela faisait 4 ans que nous n’avions pas connu de hausse annuelle de prix dans Paris » , écrivent les professionnels.

Légères hausses dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines

L’ensemble de l’Ile-de-France est concerné par la tendance haussière. L’augmentation sera de 1,6 % pour les appartements (6 180 euros le m²), et de 1,8 % pour les maisons anciennes (333 100 euros le m²). Pour les appartements, l’augmentation sera plus forte en Seine-et-Marne (+2,6 %) et dans l'Essonne (+2,7 %), et plutôt faible dans les Hauts-de-Seine (+0,4 %) et les Yvelines (+0,2 %). Situation inverse pour les maisons concernant ce dernier département. Leur prix va atteindre en moyenne 409 300 euros soit une hausse de 3,5 % sur un an.

Mauvaises nouvelles pour les propriétaires de maisons en Seine-Saint-Denis, les prix demeureront à la baisse. Les biens se négocieront en moyenne à 294 100 euros, soit au même prix qu’en janvier, mais ce qui représente une baisse de 1,10 % sur un an.