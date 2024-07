Immobilier à Paris: de quelles nationalités sont les étrangers qui achètent dans la capitale ?

A Paris, un quart des acheteurs étrangers sont américains. (illustration) (Pixabay / Pignatta)

Paris séduit toujours les acheteurs étrangers à la recherche de biens immobiliers. 68 % des acquéreurs étrangers non résidents ont misé sur un bien dans la capitale pour leur achat en Île-de-France en 2023, selon les données partagées par les Notaires du Grand Paris relayées par Le Parisien .

Et ce sont toujours les Américains qui dominent ce marché. Ils représentent un quart des acheteurs étrangers à Paris, selon l'étude. Leur budget médian atteint 715 000 euros pour des biens de 60 m² en moyenne. « C’est deux fois plus que le budget des résidents français car ils achètent essentiellement dans les quartiers centraux de la capitale où les prix sont plus élevés » , explique au quotidien Élodie Frémont, porte-parole des notaires franciliens. Ces acheteurs jettent leur dévolu sur les « Ier, IIIe, IVe, VIe arrondissements » précise Richard Tzipine, directeur général du réseau d’agences de luxe Barnes.

Les étrangers misent sur des biens rénovés

Après les Américains, ce sont les Libanais qui sont les plus nombreux à acheter dans la capitale (12 %), devant les Italiens (9 %) et les Allemands. Au total, 62 nationalités différentes ont acquis un bien à Paris en 2023, un record. Et certaines tendances se dégagent. « Les Allemands aiment beaucoup la rue de Furstemberg (VIe), les Italiens plutôt la rive gauche et Saint-Sulpice (VIe), les Américains sont fans du Marais et de Saint-Germain-des-Prés (VIe)… (...) Les Asiatiques, les acquéreurs du Golfe et du Moyen-Orient préfèrent la rive droite (VIIIe et XVIe) » , précise ainsi Ludovic Brabant, directeur commercial du réseau Varenne.

La plupart du temps, ces acheteurs étrangers misent sur des biens ne nécessitant pas de travaux et négocient le rachat des meubles ou tableaux. Des Taïwanais ont ainsi acheté un magnifique appartement de 185 m² à 5,25 millions après deux ans de travaux.