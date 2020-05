Immobilier : à Bordeaux les prix sont élevés mais la surchauffe est passée

Les prix grimpent jusqu'à 8.000 euros le m2 à Bordeaux. (© DR)

Comme partout, le marché immobilier est bloqué à Bordeaux. Quand il reprendra, la dynamique des quartiers ne devrait pas avoir changé. Retrouvez les prix et leur dynamique secteur par secteur.

Toujours dans le palmarès des villes les plus chères, le marché bordelais retrouve son calme. La hausse des prix immobiliers n'est plus fulgurante et la frénésie d'achat est passée.

«Les stocks de biens à vendre ont un peu grossi et les délais de vente rallongent, expliquait Cyril Simon, directeur de l'agence Nansouty Immobilier Orpi. Les prix étaient devenus trop élevés.» En quelques jours, à Bordeaux, comme ailleurs, les transactions se sont arrêtées.

«Les gens continuent à prospecter, à s'informer sur les biens et à faire des visites virtuelles, nuance Claudine Hurribey, conseillère d'Optimhome à Bordeaux. Les vendeurs, eux, n'ont pas renoncé à leur projet.»

D'ici quelques semaines, le marché immobilier devrait reprendre et la dynamique des quartiers ne devrait pas avoir changé.

Centre-ville : jusqu'à 8.000 euros le m2

Les charmantes rues du centre-ville restent les plus chères de la ville. Il faut disposer d'un important budget pour y acheter. C'est dans les quartiers de Gambetta, du Jardin public, des Chartrons et aux abords du Parc bordelais que les prix sont les plus élevés.

Ils démarrent à 4.500 euros pour atteindre 8.000 euros le mètre carré et plus selon la qualité du bien et son adresse.

Vers le Jardin public, un appartement de 70 mètres carrés avec trois chambres a été vendu 480.000 euros