Ils s'installent à la campagne pour être au calme, leur voisin transforme leur rêve en cauchemar

Le tribunal correctionnel de Niort a condamné un homme, reconnu coupable d'avoir harcelé ses voisins. (Pixabay / Harry Strauss)

Le tribunal correctionnel de Niort (Deux-Sèvres) a condamné un homme pour harcèlement sur ses voisins. Il n'avait pas supporté le fait qu'un couple de trentenaires et leur enfant fassent construire une maison à côté de la sienne. L'homme leur a alors fait vivre un enfer.

Un habitant de la campagne niortaise a été condamné par le tribunal correctionnel le 31 mars 2022 pour harcèlement auprès de ses voisins. Et pour cause, cet homme n'a pas accepté de devoir vivre aux côtés d'un couple de trentenaires et leur enfant, rapporte Le Courrier de l'Ouest . Ces derniers avaient décidé de faire construire une maison dans ce coin paisible... tout du moins en apparence.

Des doigts d'honneur et un poste d'observation

Tout a commencé au démarrage du chantier de cette maison, le 15 novembre 2020. L'homme qui habite la maison voisine a rapidement exprimé sa désapprobation face à cette construction car il craignait qu'elle ne vienne perturber sa tranquillité.

Afin de se faire entendre, le voisin a manifesté à coup de klaxon ou de corne de brume. Il surveillait aussi le chantier en prenant des photos ou depuis un poste d'observation monté avec un échafaudage qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble. Ce dernier faisait également des doigts d'honneur ou des « pauses pipi » à la vue du couple et de leur enfant âgé d'à peine 15 mois.

Interdiction d'entrer en contact avec les victimes

Mais l'événement qui a littéralement fait basculer la situation est la dégradation accidentelle de la ligne téléphonique du voisin lors des travaux. À partir de ce moment-là, il n'a cessé d'avancer des arguments de non-respect des limites de la propriété ou encore des hauteurs de construction non-conformes aux règles d'urbanisme.

Face à cette situation, le couple a décidé de porter plainte et le voisin a été placé en garde à vue. Finalement, le tribunal correctionnel de Niort a décidé de le condamner à 2 000 euros d’amende avec sursis et à une interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant trois ans.