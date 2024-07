«Ils ont été trop confiants»: les faillites d’agents immobiliers ont quasiment doublé en un an

La baisse des taux de crédit, à l’œuvre depuis 8 mois, n’a pas permis aux agences immobilières d’éviter de nouvelles faillites qui touchent désormais des grosses structures.

«Too big to fail» («Trop gros pour faire faillite»). Ce principe qui a été contrarié par la chute de la banque américaine Lehman Brothers en 2008, l’est aussi par la crise immobilière qui touche la France. L ’envolée des taux de crédit qui ont quadruplé en moins de deux ans, a fait des ravages dans les agences immobilières . Près de 700 structures ont baissé le pavillon au premier semestre, selon une étude du cabinet Altares, expert sur les défaillances d’entreprises. C’est quasiment deux fois plus qu’il y a un an, à la même époque.

Un autre chiffre fait froid dans le dos: plus d’un quart (27%) des agences qui ont fait faillite, a plus de 15 ans d’ancienneté. C’est pratiquement autant que les structures les plus touchées (entre 6 et 10 ans d’activité). Le taux de faillites est deux fois plus élevé que pour les jeunes agences (entre 3 et 5 ans). C’est dire la force d’une crise qui ne touche plus seulement les petites agences. « La masse salariale pèse de plus en plus lourd dans les grandes agences qui ont fait preuve d’un excès de confiance en pensant que la situation allait s’arranger , décrypte Thierry Millon, directeur des études d’Altares. Il aurait été plus sage de se séparer de 2-3 personnes pour éviter la faillite. »

Un ralentissement au second semestre?

La rapidité des faillites est d’autant plus forte dans l’immobilier que le marché peinait à redémarrer malgré la baisse des taux de crédit , bien que les Français aiment encore et toujours la pierre. La crise politique n’a fait qu’amplifier l’immobilisme des particuliers. Reste à savoir si le prochain gouvernement prendra des mesures notamment pour doper la construction de nouveaux logements . Car les agents immobiliers ne sont pas les seuls dans la difficulté.

Les promoteurs et les constructeurs de maisons , vedettes pendant le Covid et qui ne trouvent désormais plus preneur , sont aussi à la peine. Pour les uns, le nombre de faillites a quasiment doublé en un an (de 56 à 103), selon Altares. Pour les seconds, elles ont grimpé de plus de 41% entre les premiers semestres 2023 et 2024. La Fédération du bâtiment, qui s’attend à la suppression de 150.000 emplois dans le bâtiment d’ici 2025, en a déjà acté 25.000 au premier trimestre . « Malheureusement, à ce jour, ce n’est qu’un début. Et nous allons vers une grande glissade d’ici la fin de l’année », a prévenu son président Olivier Salleron. Pour les agents immobiliers, le pic de faillites atteint en 2009 (plus de 1200), ne sera pas dépassé, selon Altares qui anticipe un « ralentissement des défaillances au second semestre ». Un moindre mal pour tenter de redonner un peu confiance aux particuliers.