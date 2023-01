Ils doivent démolir leur maison à cause des travaux du voisin et payer 42 000 euros à la mairie

Les travaux du voisin ont endommagé de manière irréversible les fondations de leur maison. Illustration (Zeechow/Pixabay)

Un couple a été contraint de raser entièrement sa maison début 2022, après l'apparition de fissures irréversibles. En cause : des travaux lancés par le voisin et qui ont endommagé les fondations. Un an après les faits, la famille appelle à l'aide car elle doit rembourser 42 000 à la mairie qui a avancé les coûts de démolition.

Un couple résidant à Pecquencourt (Nord) a tout perdu en seulement quelques mois. Début 2022, Carole, Thierry et leurs six enfants ont été contraints d'évacuer leur maison qui menaçait de s'effondrer. Après l'intervention des sapeurs-pompiers et d'un huissier, le logement a été entièrement rasé, relate TF1 . En cause : des travaux effectués sur le terrain voisin qui ont endommagé les fondations de leur bâtisse. Une maison qu'ils avaient achetée et entièrement rénovée.

Tout a commencé en août 2021, quand le voisin a fait venir une grue pour creuser un énorme trou. Il avait déposé un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles, indique France 3 Hauts-de-France . Mais très vite, des fissures sont apparues dans le logement de Carole et Thierry. Les dommages sont irréversibles.

Le mis en cause est insolvable

Aujourd'hui, le couple doit rembourser à la municipalité les 42 000 euros avancés pour la destruction de la maison. Le propriétaire du terrain adjacent a de son côté été condamné à payer 350 000 euros de dommages mais il s'est déclaré insolvable. Impossible donc pour le couple de récupérer l'argent nécessaire pour régler ses dettes et recommencer une nouvelle vie.

« On est désarmés face à cette situation » , confie la mère de famille à TF1. D'autant que les assurances des deux parties se renvoient la balle. Le couple n'est pas couvert par la « garantie effondrement » et l'assurance ne peut donc pas intervenir dans ce dossier. Celle du mis en cause répète que son client n'est pas solvable.

Le couple doit rembourser la municipalité

Reste la mobilisation citoyenne. Une pétition a été lancée afin de décaler le remboursement des travaux de démolition. Si elle obtient plus de 200 signatures, une délibération pourra être inscrite au prochain conseil municipal pour « suspendre l’avis de paiement jusqu’à réception des remboursements par les assureurs » , explique La Voix du Nord .

Même si le maire (DVG) de Pecquencourt, Joël Perrache, explique à TF1 qu'une suspension est difficilement envisageable : « Ce n’est pas une dépense communale et je ne peux donc pas la comptabiliser avec les dépenses de la commune » , précise l'édile. « C’est révoltant qu’il n’y ait aucune indemnisation des assurances et nous soutiendrons toujours le couple dans ses démarches judiciaires mais il faut bien que la mairie soit remboursée » , indique également Joël Perrache à La Voix du Nord .