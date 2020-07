Ile-de-France. Le marché immobilier a bien repris en mai avec une activité supérieure de 4% à la moyenne de ce mois

Après une baisse inédite durant le confinement, l'activité immobilière est repartie à la hausse en mai dernier en Ile-de-France. Inférieure à celle observée en mai 2019, elle reste 4 % plus élevée que la moyenne du mois de mai lors des dix dernières années.

Le marché immobilier a repris en Ile-de-France. Après avoir marqué un temps d'arrêt durant les huit semaines de confinement, avec une baisse de l'activité de 39 % sur la période de mars à mai, l'activité repart selon les chiffres des notaires du Grand Paris, rapporte BFM Immo.

En mai, l'activité a tout de même été inférieure de 9 % à celle de l'an passé au cours du même mois. Mais, elle est « supérieure de 4 % à l'activité moyenne d'un mois de mai depuis 10 ans », expliquent les notaires.

Le secteur reste prudent

Selon les premières observations, les chiffres de juin confirment cette reprise. Les niveaux de vente sont proches de ceux observés en 2019. Mais la prudence est de mise. « Cette reprise a été encore alimentée par les ventes en attente de régularisation et il faudra encore plusieurs mois pour connaître l'état effectif et les tendances de plus long terme du marché », estiment les notaires du Grand Paris.

Les prix ont par ailleurs augmenté de 6,5 % en Ile-de-France sur la période de mai 2019 à mai 2020. La tendance haussière est plus visible pour les appartements (+ 7,5 %) que pour les maisons (+ 4,2 %). La hausse devrait se poursuivre dans les prochains mois selon les Notaires du Grand Paris qui ont pu consulter les avant-contrats.