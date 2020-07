Il tourne un film d'horreur dans sa maison saccagée par ses locataires

En piteux état après cinq ans de squat, une maison de la banlieue de Metz va servir de décor au tournage d'un court-métrage d'horreur.

Quand la réalité rejoint la fiction. Il y a quelques semaines, le Figaro immobilier vous faisait découvrir les effroyables photos d'une maison à vendre dans la banlieue de New York. Son état de délabrement était tel que l'on imaginait volontiers qu'un film d'horreur pourrait y être tourné. C'est exactement ce qui est en train de se passer à Jarny, une commune de Meurthe-et-Moselle située à 30 km de Metz, comme le rapporte Le Républicain lorrain .

Au terme de six ans de location, dont cinq sans jamais avoir perçu de loyer, le propriétaire des lieux, Arnaud Vernet, récupère sa maison en bien triste état. Peu de temps après, il fait la connaissance d'un jeune garçon, Dimitri Reynette, passionné de vidéo. Les deux hommes devenus amis se donnent un jour rendez-vous dans la maison abandonnée d'Arnaud Vernet et c'est là qu'au fil des discussions, ce qui ne devait être qu'une idée farfelue prend peu à peu consistance.

La maison est déjà revendue

Et pourquoi ne pas profiter de ces locaux saccagés pour y tourner un film d'horreur? C'est ainsi que selon les propos rapportés par le Républicain lorrain, le tournage d'un court-métrage d'une quinzaine de minutes avec quatre personnages (trois adultes et un enfant) doit débuter fin juillet. La vocation de décor de cinéma de cette maison ne va pas durer cependant, car son propriétaire avoue qu'elle vient d'être vendue et qu'il remettra les clés au nouveau propriétaire sitôt le tournage achevé. Il se prend déjà à rêver pour son court-métrage d'un avenir digne de celui du Projet Blair Witch, un film d'horreur indépendant qui a pulvérisé tous les records de rentabilité. Son secret? Un budget très réduit et la revente de tout le matériel de tournage sitôt le film achevé.